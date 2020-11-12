Собянин разрешил москвичам гулять в новогоднюю ночь

Фото с сайта mos.ru

Мэрия Москвы не запрещает жителям гулять по улицам в Новый год. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако массовые мероприятия проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой, добавил градоначальник.

«Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся», — сказал глава города.

Собянин признал, что в столице сложная ситуация с COVID-19, однако, по его мнению, столичная система здравоохранения справляется с пандемией.

«Максимально, насколько это возможно, держим ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения… Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации»,— сказал мэр.

Градоначальник отметил, что ограничение времени работы общепита в столице позволит избежать закрытия отрасли. Собянин назвал такое решение компромиссом.

С 13 ноября в Москве будет запрещена деятельность ночных клубов, баров, ресторанов и других заведений по ночам. Кроме того, под запретом окажется проведение выставок, культурных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Вместе с тем театрам и кинозалам работать разрешено с условием, что зал будет заполнен лишь на четверть.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2020, 18:56
    Гость: И чё?

    Маски напялят, руки помоют, разойдутся на 2 метра вот тебе и ярмарка. Да все под градусом будут, так что вирусам конец придёт.

  3. 12.11.2020, 18:22
    Гость: Дед

    В течении часа.Не далее 50(пятьдесят)метров от подъезда и по установленому расписанию

  4. 12.11.2020, 18:15
    Гость: советский

    В 30-40-х годах тунгуса московского расстреляли бы, как паникёра, вместе с остальными "covid-сподвижниками". И правильно сделали бы!
    Столько беды России, сколько принесла власть буржуев, не приносил ни один враг.

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