Собянин разрешил москвичам гулять в новогоднюю ночь

16:36 12.11.2020

Мэрия Москвы не запрещает жителям гулять по улицам в Новый год. Об этом телеканалу «Россия 24» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Однако массовые мероприятия проводиться не будут в связи с эпидемиологической обстановкой, добавил градоначальник.

«Никто не запрещает ходить по улицам, гулять в новогоднюю ночь, но вы можете себе представить, если мы в этот непростой период устроим рождественские ярмарки или новогодние елки с огромным количеством детей, родителей и так далее. Такой пир во время чумы. Надо просто ощущать ситуацию, в которой мы находимся», — сказал глава города.

Собянин признал, что в столице сложная ситуация с COVID-19, однако, по его мнению, столичная система здравоохранения справляется с пандемией.

«Максимально, насколько это возможно, держим ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения… Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации»,— сказал мэр.

Градоначальник отметил, что ограничение времени работы общепита в столице позволит избежать закрытия отрасли. Собянин назвал такое решение компромиссом.

С 13 ноября в Москве будет запрещена деятельность ночных клубов, баров, ресторанов и других заведений по ночам. Кроме того, под запретом окажется проведение выставок, культурных и зрелищных мероприятий с участием зрителей. Вместе с тем театрам и кинозалам работать разрешено с условием, что зал будет заполнен лишь на четверть.