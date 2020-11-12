Путин рассказал о строительстве нового бункера на случай ядерной войны

12:26 12.11.2020

В России завершается строительство нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом накануне рассказал президент России Владимир Путин во время совещания с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

По словам главы государства, запас прочности нового бункера будет исключительно высоким, он сможет защить от любых воздействий. Существенным является также тот факт, что все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.

Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара. "Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит", - цитирует Путина ТАСС. Президент подчеркнул, что это необходимо обеспечить "даже в случае нанесения ядерного удара".