Путин рассказал о строительстве нового бункера на случай ядерной войны
В России завершается строительство нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами. Об этом накануне рассказал президент России Владимир Путин во время совещания с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.
По словам главы государства, запас прочности нового бункера будет исключительно высоким, он сможет защить от любых воздействий. Существенным является также тот факт, что все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения.
Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара. "Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит", - цитирует Путина ТАСС. Президент подчеркнул, что это необходимо обеспечить "даже в случае нанесения ядерного удара".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Как это "выйдешь из бункера,а есть нечего"?! У вас старые сведения о допотопных бункерах. В бункере еды и воды минимум на 10 лет и даже есть солярий. Так что можете не выходить,а жить себе в бункере. Пить,есть и принимать солнечные ванны. Это,если у вас есть,конечно,бункер...
себя для народа.
Так ведь и протухшую жаль! Вот наши ТЦ протухшие продукты продают магазинам шаговой доступности, и бараны хавают их.
Всё, кроме баранов.
"дедушка старый, ему всё равно"(с). А Запад не планирует уничтожать землю, им есть что терять, так что вариант один, как почувствует финал, так на кнопочку и нажмёт.