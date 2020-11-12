Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Владимир Путин

В Кремле приступили к подготовке ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пресс-конференция пройдет в "необычном формате". При этом отмечается, что мероприятие прорабатывается таким образом, чтобы не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с президентом.

Кроме того, к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии. 

Дата и время проведения мероприятия будут сообщены позже.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.11.2020, 18:54
    Гость: Безенчук

    Там разве есть место для журналистов?
    Будут добавлены элементы прямой линии.
    Какой то вирус несерйозный.

  3. 12.11.2020, 18:24
    Гость: Ник

    Путину 65+. Вот и пусть сидит в бункере как все пенсионеры 65+ и не чирикает.Все равно он не способен поднять экономику страны и исключить нищету населения.А увеличивать количество миллиардеров за счет обнищания большинства населения сможет и каждый дурак.

  4. 12.11.2020, 18:18
    Гость: Депутат-патриот

    Путин никогда не нарушает данных им обещаний. Просто иногда меняются обстоятельства и для спасения страны нужно пойти на третий, четвёртый и пятый сроки. Поднятие пенсионного возраста было сделано по просьбам трудящихся, которые хотят работать дольше и больше зарабатывать.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
Определился победитель президентских выборов в США
Леонид Брежнев
10 ноября 1982 года – конец «золотой эпохи» социализма
«Роскосмос» зарегистрирует фразу Гагарина «Поехали!» как товарный знак
Ручной труд на участке штамповки минимизирован © KM.RU, Кирилл Савченко
Правительству посоветовали массово увольнять россиян, чтобы спасти экономику
Избранное
Модные тренды осень-зима 2020/2021
Что такое университет Шкода Авто?
Историки и демография
В Москве отменили ноябрьские каникулы в школах
© KM.RU, Стоп-кадр видео
Кремль ответил на заявление Турции о присутствии в Карабахе наравне с РФ
Евгений Дитрих
Отправленный в отставку министр транспорта отказался от поста губернатора
Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин
Лавров заявил о санкциях против ФРГ и Франции из-за дела Навального
Фото с сайта mos.ru
Собянин разрешил москвичам гулять в новогоднюю ночь
Сергей Лавров
Лавров рассказал о возможности отравления Навального в Германии
Медведев предложил внести COVID-вакцины в перечень жизненно важных лекарств
© KM.RU, Михаил Попов
Суд оправдал полковника МВД по делу о получении взятки в 1,5 млн долларов