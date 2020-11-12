Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

12:47 12.11.2020

В Кремле приступили к подготовке ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пресс-конференция пройдет в "необычном формате". При этом отмечается, что мероприятие прорабатывается таким образом, чтобы не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с президентом.

Кроме того, к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии.

Дата и время проведения мероприятия будут сообщены позже.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.