Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
В Кремле приступили к подготовке ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, пресс-конференция пройдет в "необычном формате". При этом отмечается, что мероприятие прорабатывается таким образом, чтобы не ограничивать возможности общения региональных, федеральных и зарубежных журналистов с президентом.
Кроме того, к пресс-конференции будут добавлены элементы прямой линии.
Дата и время проведения мероприятия будут сообщены позже.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.
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Зрелище
Там разве есть место для журналистов?
Будут добавлены элементы прямой линии.
Какой то вирус несерйозный.
Путину 65+. Вот и пусть сидит в бункере как все пенсионеры 65+ и не чирикает.Все равно он не способен поднять экономику страны и исключить нищету населения.А увеличивать количество миллиардеров за счет обнищания большинства населения сможет и каждый дурак.
Путин никогда не нарушает данных им обещаний. Просто иногда меняются обстоятельства и для спасения страны нужно пойти на третий, четвёртый и пятый сроки. Поднятие пенсионного возраста было сделано по просьбам трудящихся, которые хотят работать дольше и больше зарабатывать.
формат-это новый бункер?