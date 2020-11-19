Митинги отменят, подстрекателей уволят, иноагентов посадят

Перед выборами в Госдуму политику загоняют в прокрустово ложе законов. Меры, призванные ликвидировать даже тень политической конкуренции в стране, предлагаются представителями «Единой России»

Так, органы исполнительной власти и местного самоуправления получат право менять место и время проведения публичных мероприятий в случае возможных терактов или ЧС. Один неизвестный звонок - и неудобный властям митинг можно будет законно перенести хоть за город.

Дополнения в закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» позволят признать «совокупность актов пикетирования» (сейчас одиночный протест не требует разрешения) публичным мероприятием со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

Вводится запрет на зарубежное финансирование публичных мероприятий от иностранных государств, организаций и граждан и НКО— иностранных агентов. После акции организаторы должны будут представить властям отчет о расходовании средств.

Иностранными агентами предлагается признавать не только юридические, но и физические лица за получение денежных средств или любых видов организационно-методической помощи от иностранных источников на участие в политической деятельности в РФ.

Физическим лицам, признанным иностранными агентами, будет запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах. За нарушение налагаемых законом требований физлица-иноагенты будут наказываться в административном и даже в уголовном порядке.

Дополняет этот репрессивный «букет» инициатива сенаторов из комиссии Совфеда по защите суверенитета России увольнять педагогов за разжигание в учениках розни или для побуждения к действиям, противоречащим Конституции.

— Это дальнейшее закручивание гаек, чтобы сделать невозможным вообще никакое проявление уличных протестов. Но это дикость, — возмущен главный политический советник председателя ЦК КПРФ, д. и. н. Вячеслав Тетекин. — Это напоминает заваривание клапанов на паровом котле. Власть не может не понимать, что температура в этом котле пусть и медленно, но растет. Уже самим фактом этих решений они дают народу право возмутиться.

И этим власти оказывают плохую услугу прежде всего самим себе. Потому что они перестают получать реальную информацию. Особенно в регионах. Ведь центр судит о губернаторах по отсутствию протестов. А раз так, то они душат любое возмущение с удвоенной силой. И когда начнется подъем протеста, власти окажутся неподготовленными. Об этом говорит вся мировая практика.

Так что это глупейшее предложение. Одиночные пикеты и так проводить почти невозможно, массовые мероприятия гоняют по всему городу, заталкивают на окраины. Это издевательство и над демократией, и над обществом, и над Конституцией, которая защищает свободу мирных собраний граждан.

- А что можно сказать о физлицах-иноагентах?

— Сомневаюсь, что это правильно. Власти будут придираться, требовать справки, а в конечном итоге использовать эту норму как повод для недопущения к избирателю неугодных кандидатов. Появляется почва для злоупотреблений. Информировать избирателя об иностранном происхождении средств кандидата может и неплохо, пусть знают, но снимать с выборов…

Ничего хорошего в использовании иностранных средств на выборах нет. Но надо разумно делать. А если средства перечислят из Белоруссии? Или из не признанных республик Донбасса, из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, которые формально независимые? Так можно дойти и до запрета на межрегиональные переводы внутри России. Не нужно доводить до абсурда.

— Если кто-то оплачивает чью-то деятельность, то он в этой деятельности заинтересован. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, — продолжает писатель, член экспертного совета политической партии «За правду» Николай Стариков. — Люди, берущие иностранные средства на свою политическую деятельность не хорошие, и не плохие. Просто они занимаются политической деятельностью в интересах других государств, которым они и служат.

А государства между собой конкурируют. Самым ярким проявлением этого являются войны. Да, они бывают редко, а конкуренция идет всегда. Поэтому люди, которые отстаивают интересы других государств, идут против своей страны. Нашей Марии Бутиной пришлось заключить сделку со следствием из-за угрозы длительного тюремного срока всего лишь за общение с американцами.

Исходя из этого и надо выстраивать систему наказаний и ограничений. Причем это надо делать независимо от того, есть ли попытки переворотов на Украине, в Белоруссия, Киргизии или Армении. Защищать свое государство надо всегда.

— Вот только ограничительные меры порой исходят от тех, кто не получает деньги из-за границы, а выводит их туда. Они не преступники?

— Вывод денег из страны не приветствуется и наказывается. И тогда ими занимаются налоговая инспекция, финансовая разведка и другие органы. Но проблема в том, что многие выводят деньги из страны, не нарушая законов. И поэтому законы в данном случае должны быть направлены на более жесткое соблюдение интересов страны.

Ввозящие деньги в страну тоже до последнего времени никаких законов не нарушали. Потому что их просто не было. Законы, связанные с иностранным финансированием НКО, появились относительно недавно. Поэтому нужно сделать так, чтобы нарушители уже не могли сказать, что они не знали. Нужно четко расставить акценты.

О практике репрессий за уличную политическую активность «СП» рассказал политик Юрий Староверов.

— Инициативы законодателей поражают. Свобода собраний в России давно уничтожена, уличные акции и их участников держат под плотным колпаком спецслужбы и при малейшем желании задерживают, оформляя административные правонарушения. Несогласованные уличные акции стратегией противодействию экстремизму вообще фактически приравнены к наиболее опасным антигосударственным преступлениям через запятую с террористическими актами. Куда уж дальше?

— Вы ведь недавно отсидели пять суток в спецприемнике по обвинению в организации серии одиночных пикетов. Расскажите детали…

— Я был задержан в ходе собрания родителей против дистанционного образования, введенного в Нижегородской области губернатором Никитиным. На площади Театральной 8 ноября. Родители записывали видеообращение к губернатору.

В вину мне поставили, что я якобы организовал одиночные пикеты, которые проходили в этом месте еще 16 августа. Доказательством моей вины послужил рапорт инспектора УМВД. Мол, я «производил расстановку и смену участников». Однако на видеозаписи с камер наружного наблюдения видно, как пикетчики сменяют друг друга, но кто там что говорит, понять невозможно — звука нет.

На основании этих «доказательств» судья Нижегородского районного суда Антонов признал меня виновным по ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ «проведение публичного мероприятия без подачи уведомления» и дал 5 суток ареста. И хотя темы на плакатах пикетчиков были самые разные, в решении он написал, что у мероприятия была единая «протестная» тематика. Подобные дела множатся по России.

— Теперь под них усилят законные основания…

— Можно продолжить логику законодателя, объявив массовой акцией одиночные пикеты, которые проходят в разных частях города, в разное время, но связаны одной темой. Или вообще друг с другом не связанные, как в моем случае. Затем можно приравнять к одиночному пикету посты в интернете, любые высказывания на политическую тематику, разговоры на кухне, а массовой акцией — любую встречу более двух человек.

Обратная сторона этого бесконечного законодательного зуда — девальвация понятия правонарушения как в глазах граждан, так и полицейских. Когда запрещено буквально всё, закон перестает работать. В этой ситуации полиция и протестующие неминуемо будут переходить на «понятия». Какие-то акции будут пресекаться, какие-то нет, а решения приниматься отнюдь не на основании требований закона.