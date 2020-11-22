МВД создаст банк биометрических данных россиян и иностранцев
МВД России в течение трех лет создаст централизованный банк биометрических данных россиян и иностранцев, который позволит идентифицировать людей по изображению лица и отпечаткам пальцев.
"Планируемые сроки проведения опытно-конструкторской работы "Создание Федеральной информационной системы биометрических учетов" - 2021-2023 годы. В течение указанного времени предполагается разработка программного обеспечения, необходимого для формирования, ведения и использования централизованного банка данных биометрических параметров граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства", - цитирует ТАСС заявление пресс-службы МВД.
Такие разработки позволят проводить процедуру идентификации личности и неопознанных тел по дактилоскопической информации, изображению лица, а также геномной информации путем взаимодействия с объединенной поисковой федеральной системой генетической идентификации.
Идея создания информационной системы, объединяющей ресурсы по биометрическим данным граждан, была озвучена главой МВД Владимиром Колокольцевым еще в 2014 году. В перспективе система должна объединить ресурсы дактилоскопической и фоноскопической информации, лабораторий ДНК-анализа, комплексов биометрической идентификации личности и фиксации передвижения транспортных средств, а также систем проверки по оперативно-справочным, разыскным и криминалистическим учетам.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда в РФ будет не только система полицейского государства, но и МРОТ как у пиндосов? Когда Рогозину з/п опустят в пять раз, до уровня з/п главы НАСА?
они псевдо-либералы, космополиты и крипто-троцкисты как огня боятся роста самосознания русского народа. Вдруг русские раскроют всю их тайную конспирологию против страны и народа. Поэтому главными их целями во власти России остается - держать народ в нищете, не допускать никакого внутреннего развития страны, не допускать доминирования русских во власти.
... -Твои друзья - пиндосы уже давно не только всем своим и приезжим все пальчики откатали, но и сетчатку отсканировали, ...
Чудик,да ими давно торгуют и ты сам на это регулярно даёшь согласие.
вы правы, но..
конституция не для Вас, а для тех у кого власть.
если у вас нет власти - конституции для вас тоже нет.
потому собсно оружие и запрещено дарагим рессеянам..