07:50 15.12.2020

Всего в здании находились 16 человек, пятерым удалось спастись

Одиннадцать человек погибли на пожаре в пансионате в Башкирии, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление МЧС России.

Инцидент произошел в селе Ишбулдино Абзелиловского района. Загорелось деревянное одноэтажное здание пансионата размером 9х8 метров. Всего в здании находились 16 человек, пятерым удалось спастись. Как отмчает РИА Новости, спасшиеся - сотрудники заведения.

На данный момент пожар полностью ликвидирован, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. К тушению пожара от МЧС России привлечено 16 человек и 6 единиц техники.

В Абзелиловском районе Башкирии ввели режим чрезвычайной ситуации. В Следственном комитете также возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.