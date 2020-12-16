Уровень смертности в России стал рекордным с 2010 года
Уровень смертности в России за январь—октябрь 2020 года достиг максимального значения за последние десять лет, пишет РБК со ссылкой на результаты собственного исследования.
Так, к 2019 году смертность в России в результате мер по улучшению демографической ситуации опустилась до 102,9 человека на 10 тыс. населения (январь—октябрь). Это на 13,7% ниже, чем за тот же период 2010 года (119,3 умерших на 10 тыс. живущих), и на 8,7% меньше, чем в январе—октябре 2011 года (112,7). Однако в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 показатель составил 113,2 (рост более чем на 10% к 2019 году) и стал максимальным за десять лет — с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета.
В региональном разрезе смертность в расчете на 10 тыс. жителей за десять месяцев 2020 года увеличилась в 82 из 85 регионов страны по сравнению с 2019 годом. В 33 из 85 субъектов показатель, как и в целом по стране, оказался наивысшим за десятилетие.
Общее количество умерших в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года достигло 1,661 млн человек, что на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Последний раз до этого абсолютная смертность была выше в 2010 году (январь—октябрь) — 1,704 млн человек. На Крым и Севастополь, вошедшие в состав России в 2014 году, в текущем году приходится около 1,7% от общей смертности.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова, говоря о росте смертности за десять месяцев на 9,7%, ранее отмечала, что без пандемии смертность в России существенно снижалась бы, а не повышалась.
В частности, за апрель—октябрь 2020 года в России, по данным госстатистики, умерли 1,2 млн человек, тогда как среднее значение смертности за аналогичный период предыдущих пяти лет составляло 1,06 млн человек. Исходя из этих данных, избыточная смертность во время пандемии 2020 года — 140,2 тыс. человек.
Комментарии читателей Оставить комментарий
иное мнение у ваших правителей которые публикуют заниженные данные по смертности от СОВИДа-19 и еще хвалятся достижениями российской медицины Дескать посмотрите какая у нас низкая смертность по сравнению с треклятым западом
Мужики мрут в основном.Мутация генома .
Смотрю я на вышеприведенные цифры и вот какая арифметика в мозгу появляется. Уровень смертности в 2020 году составил 113,2 человек на 10 тыс. населения. А было 102,9 человек на 10 тыс. населения в 2019 году. Значит, добавочная смертность составила (113,2 - 102,9) 10,3 человек. По данным Росстата по состоянию на 01.01.2020 года численность населения России составила 146 748 590 человек. Расчетным путем получаем количество дополнительно умерших в стране ((146 748 590/10 000)х 10,3) 151 151 человек. Согласно статистики доля дополнительно умерших от ковид-19 составляет 70 %. Получаем количество умерших от этой болезни в 2020 году (151 151/100 х 70) 105 806 человек. Однако, по официальным данным эта цифра значительно ниже. Делайте выводы. Или у кого-то иное мнение по этому вопросу ?
Не надо преувеличивать!-- Работоспособные рабы и тупорылая молодежь властям требуются.
Цель увеличения пенсионного возраста достигнута!
Но виноват Сталин!