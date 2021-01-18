В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»

11:59 18.01.2021

Власти Башкирии вводят так называемые "антиковидные паспорта". Как пишет РИА Новости, их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу.

Таким образом паспорт будут получать те, кто переболел или вакцинировался.

По мнению властей региона, введение таких паспортов решит целый ряд проблем. Так, это позволит заполнять концертные и кинозалы более разрешенных сейчас 30%. Таким образом, этом может быть стимулом для людей делать прививки.

"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились", - пояснил глава республики Радий Хабиров. Он добавил, что для людей с "антиковидным паспортом" сохранится только одно ограничение - они будут обязаны продолжать носить маски. Масочный режим в регионе пока планируется сохранить до конца 2021 года.

Получать паспорт можно будет через портал госуслуг. Он будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Код автоматически будет сформирован у тех, кто сделал прививку или подтвердил справой наличие антител.

Старт тестирования проекта начнется 29 января, а официально его планируется запустить 5 февраля.

В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.