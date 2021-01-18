В Башкирии вводят «антиковидные паспорта»
Власти Башкирии вводят так называемые "антиковидные паспорта". Как пишет РИА Новости, их будут получать люди, у которых есть антитела к коронавирусу.
Таким образом паспорт будут получать те, кто переболел или вакцинировался.
По мнению властей региона, введение таких паспортов решит целый ряд проблем. Так, это позволит заполнять концертные и кинозалы более разрешенных сейчас 30%. Таким образом, этом может быть стимулом для людей делать прививки.
"Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились", - пояснил глава республики Радий Хабиров. Он добавил, что для людей с "антиковидным паспортом" сохранится только одно ограничение - они будут обязаны продолжать носить маски. Масочный режим в регионе пока планируется сохранить до конца 2021 года.
Получать паспорт можно будет через портал госуслуг. Он будет электронным, в виде специального QR-кода, но при необходимости его можно показать с телефона или распечатать. Код автоматически будет сформирован у тех, кто сделал прививку или подтвердил справой наличие антител.
Старт тестирования проекта начнется 29 января, а официально его планируется запустить 5 февраля.
В течение года зрители с антиковидными паспортами будут получать 30-процентую скидку на билеты в государственные учреждения культуры, а залы смогут заполняться до 70 процентов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
но мечтает.
«добровольно», как и согласие на обработку персональных данных.
Совсем охренели - это уже чистая дискриминация и полное нарушение Конституции. В Башкирии законы РФ не действуют?
Предлоги разные- задача у власти одна- создать в стране условия для дискриминации граждан, а уже с этим у них не возникнет проблем с леквидации гражданских прав и прав граждан в стране, которые им ненавистны как и СССР.
Слушайте, я со всеми этими паспортами одного не понимаю: срок иммунитета очень короткий, от 3 до 8 (по некоторым мнениям) месяцев. И сколько времени будет действителен этот паспорт? 3 месяца, по минимальному сроку? А если у кого-то иммунитет вообще не образовался, эффективность вакцины не 100%? А если человек не вакцинировался, в явной форме не болел, но по тесту имеет иммунитет, ему на какое время паспорт дадут?
Неужели все эти высокие говорящие головы не понимают, что все их "паспорта" удостоверяют только то, что НА КОНКРЕТНУЮ ДАТУ у человека БЫЛ иммунитет? Ну не могут не понимать же, не дебилов же на должности ставят.
А значит, цель у этих "паспортов" какая угодно, только не та, которая декларируется. Типа, пипл схавает.