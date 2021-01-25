Путин поручил Думе запретить уравнивать роли СССР и Германии в войне

22:22 25.01.2021

Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.

Соответствующие поправки в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» рекомендовано подготовить к рассмотрению в период весенней сессии.

Запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне в октябре 2020 года предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, напоминает РБК. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. «Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством», — сказала Ямпольская.

Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно «аккуратно». «Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — сказал президент.