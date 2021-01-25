Путин поручил Думе запретить уравнивать роли СССР и Германии в войне
Президент Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект о запрете публично уравнивать роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам заседания Совета по культуре и искусству.
Соответствующие поправки в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» рекомендовано подготовить к рассмотрению в период весенней сессии.
Запретить сравнивать цели Германии и СССР во Второй мировой войне в октябре 2020 года предложила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, напоминает РБК. Она заявила, что в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи. «Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством», — сказала Ямпольская.
Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно «аккуратно». «Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — сказал президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"поручил запретить?" или "запретил поручить" это как?
своего слова, указа, приказа, преследования по УК эха госдепа в Москве, что ? слабо? позор.
как научиться не думать? не пользоваться головным мозгом? Ну хорошо тем, кто родился слабоумным, они -- идеальные патриоты, а остальным-то как? Вот ты например -- как у тебя получается? Аутотрeннинг какой, или хирургия? Интересно всё-таки.
отцов.
оставьте Сталина в покое и даже его Фамилию не произносите подпись *русский* слюни распустил грамотей имя Сталина надо было давно поставить на первое место и его портреты должны были быть везде как напоминание о нашем прошлом светлом и трагическом но больше светлом мы еще живы те кто жил при Сталине и помним как жили люди а вы ничего не зная упоминаете имя этого ЧЕЛОВЕКА нашего Вождя который поднял русский народ на такую высоту а сейчас наш народ практически беспомощен и разрознен а потомственное крестьянство уничтожено и говорить и сравнивать и наказывать это что это как понимать надо перешагнуть через две Чеченские войны сначала о которой замалчивают и исход русского населения из Чечни и гобель 80 тысяч русских и уничтожение города Грозного с людьми российской авиацией это как понимать
Правильно, а также запретить сравнивать Сталина (по его якобы "кровожадности") с Гитлером.
И хорошо было бы за такие "сравнения" если не садить, то хотя бы штрафовать так, чтобы до конца жизни отбить охоту ещё раз такое сделать.