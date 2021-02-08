20:32 8.02.2021

Осужденный за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор.

«Ефремов подал кассационную жалобу на приговор», - сообщил агентству «Москва» ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

7 февраля Ефремова этапировали в Москву из колонии в Белгородской области. В настоящее время он находится в следственном изоляторе «Водник».

Ранее сообщалось, что Ефремов будет доставлен в Москву для проведения следственных действий по делу о лжесвидетельстве.

Напомним, актер Михаил Ефремов был признан виновным в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП. 8 сентября 2020 года пресненский суд Москвы приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима, но Мосгорсуд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Также суд лишил его водительских прав на три года и взыскал 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.