МИД РФ допустил полное закрытие генконсульства США во Владивостоке весной

Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД РФ во Владивостоке Андрея Бровареца. 

По его словам, это одностороннее решение Госдепартамента США. В случае соблюдения всех формальностей, оно может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны текущего года.

При этом Броварец выразил надежду, что администрация Байдена пересмотрит данное решение, так как оно идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами. 

"Приморский край - это более 50% участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе. Это 23% торговли ДФО. Владивосток - место проведения крупнейших региональных и федеральных мероприятий на российском Дальнем Востоке", - добавил Броварец.

Впервые о возможном закрытии двух последних генконсульств США в России - в Екатеринбурге и во Владивостоке - в СМИ заговорили в конце 2020 года. Администрация экс-президента США Дональда Трампа заявляла, что этот шаг является "ответом на текущие кадровые проблемы миссии США в России в связи с введенным Россией в 2017 году ограничением численности персонала дипмиссий США".

В случае закрытия этих генконсульств единственным дипломатическим ведомством США в России станет посольство в Москве.

Россия закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге в 2018 году после того, как США распорядились закрыть российское консульство в Сиэтле в ответ на "дело Скрипалей". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.02.2021, 10:16
    Гость: Кентавр

    Если они сами хотят закрыть свое представительство на ДВ не стоит по этому поводу лить слезы. Может меньше проблем будет у РФ чем меньше будет янки.

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