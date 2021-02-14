Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития
Российская нация является достаточно молодой и находится еще "на марше" к пику своего развития, а ее "бесконечный генетический код" основан на межнациональном единстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами ведущих российских изданий 10 февраля.
Он отметил, что верит в предложенную историком и философом Львом Гумилевым теорию пассионарности, согласно которой общество проходит этапы пика и затухания.
По мнению президента, сердцевиной будущего России является чувство патриотизма, любви к родине.
На встрече с журналистами Владимир Путин также коснулся экономической ситуации и вопроса протестов в стране. Он заявил, что понимает россиян, которые раздражены проблемами, возникшими в нынешней социально-экономической ситуации. "Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах", - отметил он, упомянув Алексея Навального как раздражающий фактор.
Он добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия.
Путин отметил, что "власть должна набраться терпения, работать ритмично". "Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем", - цитирует главу государства ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Макар, не зажимайся! Пора раскрепоститься и начать. Ну что это за коммент? Ты даже и не намекнул, о ком ты так написал.
Почему не подал в суд на Навального за клевету о принадлежности дворца?
Уже летишь? И переобуваешься?
Пациент уже не выйдет из пики? Начались недопустимые вибрации?
Можно заниматься самообманом. Можно внушить себе, что вы на пути к пику исторического развития. Но есть ключевые критерии, позволяющие отличить самообман от реальности. Для поднятой здесь проблемы таким критерием является гармония общества, без чего не может быть никакого вожделенного "марша". Для такого марша России нужна СПРАВЕДЛИВОСТЬ и еще раз СПРАВЕДЛИВОСТЬ! Но ее нет, и не будет при нынешней системе, при наличии олигархов, жонглирующих интересами народа ради своей наживы. Что касается Гумилева. Главная идея, обеспечивающая успех его трудам в том, что пути развития общества, его успехи и падения определяются гармонией с окружающей средой. Русские потому и русские, что живут на бескрайних просторах Евразии. С ее суровыми условиями, с ее бесконечно богатыми ресурсами, с ее многообразием народов. Отсюда произрастает огромная русская духовность, их отрицание прагматизма и пренебрежение к золотому тельцу. Если возьмете французов, немцев, то также найдете, что для понимания характерных особенностей формирования их наций, необходимо учесть окружающие условия их жизни и их взаимосвязанную эволюцию. Только те, кто понимает природу формирования нации, принципы гармонии человека и общества, хотя бы на уровне внутренней интуиции, кто отдает свою жизнь этим задача, у кого главными ценностями являются духовное здоровье его народа, его развитие, а не собственное благосостояние и дворцы, только те могут вести народ к пику его развития, а не к его упадку.