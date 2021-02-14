Путин: Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития

10:57 14.02.2021

Российская нация является достаточно молодой и находится еще "на марше" к пику своего развития, а ее "бесконечный генетический код" основан на межнациональном единстве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на закрытой встрече с главными редакторами ведущих российских изданий 10 февраля.

Он отметил, что верит в предложенную историком и философом Львом Гумилевым теорию пассионарности, согласно которой общество проходит этапы пика и затухания.

По мнению президента, сердцевиной будущего России является чувство патриотизма, любви к родине.

На встрече с журналистами Владимир Путин также коснулся экономической ситуации и вопроса протестов в стране. Он заявил, что понимает россиян, которые раздражены проблемами, возникшими в нынешней социально-экономической ситуации. "Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах", - отметил он, упомянув Алексея Навального как раздражающий фактор.

Он добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия.

Путин отметил, что "власть должна набраться терпения, работать ритмично". "Мы же не случайно выработали целую систему современных способов развития различных отраслей экономики, социальной сферы и жизненных пространств, в которых мы живем, в том числе крупных и малых городов. Постепенно все будем делать, делаем", - цитирует главу государства ТАСС.