Россияне смогут увидеть все свои покупки на сайте налоговой службы
Граждане России смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае, если по ним положен налоговый вычет, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Это станет возможным в результате объединения сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс.
"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - приводит слова ФНС Даниила Егорова РИА Новости.
Егоров также рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам..
несите ваши денежки иначе быть беде...
Нет конечно. Сайт госриестра методично скрывает любую информацию об имуществе "уважаемых людей", после Шойгу там скрыли любую информацию о имениях и состоянии с бизнесом Терешковой.
Так он ничейный и пионерам отдадут, те кто придёт после сказочных и банда...
А дворец там будет виден?
Контроль за доходами уже есть, теперь будет контроль за расходами. Потом сопоставления, объяснения, посадки в случае расхождения. Всё по честному. Демократия, однако! Только я вот думаю, эра пластиковых карт заканчивается. Вперёд в прошлое, к наличке!