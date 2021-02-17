Россияне смогут увидеть все свои покупки на сайте налоговой службы

ФНС © KM.RU, Илья Шабардин

Граждане России смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае, если по ним положен налоговый вычет, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Это станет возможным в результате объединения сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс.

"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - приводит слова ФНС Даниила Егорова РИА Новости.

Егоров также рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.02.2021, 01:29
    Гость: ABCD

    Нет конечно. Сайт госриестра методично скрывает любую информацию об имуществе "уважаемых людей", после Шойгу там скрыли любую информацию о имениях и состоянии с бизнесом Терешковой.

  3. 18.02.2021, 00:56
    Гость: Это снова Я!!

    Так он ничейный и пионерам отдадут, те кто придёт после сказочных и банда...

  5. 17.02.2021, 23:33
    Гость: Mt

    Контроль за доходами уже есть, теперь будет контроль за расходами. Потом сопоставления, объяснения, посадки в случае расхождения. Всё по честному. Демократия, однако! Только я вот думаю, эра пластиковых карт заканчивается. Вперёд в прошлое, к наличке!

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