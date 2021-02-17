Россияне смогут увидеть все свои покупки на сайте налоговой службы

21:03 17.02.2021

Граждане России смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, и в случае, если по ним положен налоговый вычет, в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Это станет возможным в результате объединения сервиса "Личный кабинет налогоплательщика" с данными онлайн-касс.

"Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - приводит слова ФНС Даниила Егорова РИА Новости.

Егоров также рассказал, что с марта текущего года в России будет запущена технология по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Это сократит сроки возврата денег до 1,5 месяцев.