Росфинмониторинг заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

20:19 18.02.2021

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал, что в 2020 году в Росфинмониторинг поступали сообщения от банков о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID - банки должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.

«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», - рассказала замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Всего Росфинмониторинг получил свыше 18 000 сообщений от банков о подозрительных действиях с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 млрд рублей.

На основании проверок данных сведений по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, отметили в Росфинмониторинге.

Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставок контрафактных медицинских масок (расторгнуты контракты на 237 млн рублей), а в Санкт-Петербурге были обнаружены договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, предназначавшихся для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг выявил аффилированность компаний - участников пяти контрактов на 2,7 млрд рублей, пишет РБК.

При этом Бобрышева не исключила, что в будущем такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций и в других сферах.