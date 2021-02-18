Росфинмониторинг заявил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал, что в 2020 году в Росфинмониторинг поступали сообщения от банков о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID - банки должны были отслеживать транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, чтобы пресечь отмывание и обналичивание денег под видом борьбы с пандемией.

«В зону особого внимания попали операции со средствами государственной поддержки отраслям и населению, закупки медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, [выплаты] на развитие систем здравоохранения», - рассказала замруководителя Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

Всего Росфинмониторинг получил свыше 18 000 сообщений от банков о подозрительных действиях с меткой COVID. Участники рынка зафиксировали попытки провести сомнительные операции на 34 млрд рублей.

На основании проверок данных сведений по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело. Речь идет как минимум о двух крупных схемах, отметили в Росфинмониторинге.

Так, в Иркутской области был перекрыт канал поставок контрафактных медицинских масок (расторгнуты контракты на 237 млн рублей), а в Санкт-Петербурге были обнаружены договорные контракты на строительство и переоборудование зданий, предназначавшихся для размещения больных коронавирусом. Росфинмониторинг выявил аффилированность компаний - участников пяти контрактов на 2,7 млрд рублей, пишет РБК.

При этом Бобрышева не исключила, что в будущем такой подход будет использоваться для отслеживания транзакций и в других сферах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.02.2021, 09:09
    Гость: Шило

    Росфинмониторинг- это что такое!!!??? Чего мониторят!? Во организация! Туда не устроешся.

  2. 19.02.2021, 03:49
    Гость: Евгений В

    Пора знать, что в РФ уже при при первом озвучивании идеи, способной улучшить что то в социально-экономической ситуации страны, параллельно у представителей властной элиты зреет план, как использовать эту идею для своего дальнейшего обогащения. Недаром за прошедший год даже несколько коррупционеров значительно поднялись в рейтинге среди богатых.

  4. 18.02.2021, 22:45
    Гость: ABCD

    Скобелкин не подумавши спалил всю контору. Хозяину не понравится.
    Нам то грузят одно, а истинные цели- "пилите Шура, пилите..." не для холопоского ума.

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