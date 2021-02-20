Правительство выделило Крыму еще 113 млрд рублей из федерального бюджета
Правительство продлило федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
Объем общего финансирования программы из всех источников был увеличен на 116 млрд рублей (до 1,374 трлн рублей), а объем финансирования из федерального бюджета - на 112,5 млрд рублей (до 1,303 трлн рублей).
Как сообщает РБК, по сравнению с предыдущей редакцией программы увеличен KPI по протяженности новых и реконструируемых систем водоснабжения на полуострове - с 404 до 462,5 км и сооружение опреснителей морской воды общей мощностью 40 тыс. куб. м в сутки. Также предусматривается строительство еще одного объекта портовой инфраструктуры в Крыму и дополнительного объекта культуры в Севастополе.
В 2021–2025 годах будет выделено порядка 600 млрд рублей. Эти средства будут направлены на строительство и реконструкцию 550 проектов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
был увеличен на 116 млрд рублей (до 1,374 трлн рублей),//
Неплохо! Если учесть, что от некоторых предыдущих траншей "на проекты" и концов не нашли, озолотятся...а там триллион рублей. Ну куда им столько!
А Калининград-Кёнигсберг?!
А Камчатка? Чукотка? У вас всё в порядке, товарищ???
Или вы желаете переименовать Россию в МоКрыПет?!
Россия -это Москва и Петербург.
Где-то там еще один дворец строится.
опять разворуют, как и в 2019 году.