Россия выделила 1 млн долларов в помощь школьникам Таджикистана
Россия направила дополнительный целевой взнос в размере 1 млн долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Эти деньги пойдут на помощь в продовольствии финансово уязвимым семьям школьников в Таджикистане.
На выделенные Россией средства закуплены 1,2 тысячи тонн витаминизированной пшеничной муки и 50 тонн растительного масла, пишет NEWS.ru. Как отметили сотрудники посольства РФ в республике, этого достаточно для удовлетворения месячных потребностей около 22 тысяч нуждающихся семей.
В прошлом году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН Россия выделила 5 млн долларов. Кроме того, была оказана адресная поддержка бедным семьям Таджикистана в условиях пандемии коронавируса.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И комнаты грязи ого-го каких размеров!!!
Россия и Узбекистану немало денег отсыпает. За свой счет учит аборигенов русскому языку, чтобы они в Россию приезжали и отнимали работу у русских. И по линии ООН некоторые проекты там финансирует. На Твиттере периодически об этом твиты появляются.
Интересно, кто в доле?
В Душанбэ в начале 90-х русских из квартир за шкирки вытаскивали и пинками по улице гнали - убийрайтесь, мол, в Россию. А теперь им еще и помощь за наш счет? Пыня не охренел?
"""По данным Росстата, во втором квартале 2019 года число бедных россиян составляло 18,6 млн""" тасс
а с чего россия помогает кому то?
когда своих бедняков выше крыши.
кому угодно только не своим