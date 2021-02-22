Россия выделила 1 млн долларов в помощь школьникам Таджикистана

16:04 22.02.2021

Россия направила дополнительный целевой взнос в размере 1 млн долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Эти деньги пойдут на помощь в продовольствии финансово уязвимым семьям школьников в Таджикистане.

На выделенные Россией средства закуплены 1,2 тысячи тонн витаминизированной пшеничной муки и 50 тонн растительного масла, пишет NEWS.ru. Как отметили сотрудники посольства РФ в республике, этого достаточно для удовлетворения месячных потребностей около 22 тысяч нуждающихся семей.

В прошлом году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН Россия выделила 5 млн долларов. Кроме того, была оказана адресная поддержка бедным семьям Таджикистана в условиях пандемии коронавируса.