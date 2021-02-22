Россия выделила 1 млн долларов в помощь школьникам Таджикистана

Россия направила дополнительный целевой взнос в размере 1 млн долларов в фонд Всемирной продовольственной программы ООН. Эти деньги пойдут на помощь в продовольствии финансово уязвимым семьям школьников в Таджикистане.

На выделенные Россией средства закуплены 1,2 тысячи тонн витаминизированной пшеничной муки и 50 тонн растительного масла, пишет NEWS.ru. Как отметили сотрудники посольства РФ в республике, этого достаточно для удовлетворения месячных потребностей около 22 тысяч нуждающихся семей. 

В прошлом году в фонд Всемирной продовольственной программы ООН Россия выделила 5 млн долларов. Кроме того, была оказана адресная поддержка бедным семьям Таджикистана в условиях пандемии коронавируса.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.02.2021, 23:01
    Гость: Петр

    Россия и Узбекистану немало денег отсыпает. За свой счет учит аборигенов русскому языку, чтобы они в Россию приезжали и отнимали работу у русских. И по линии ООН некоторые проекты там финансирует. На Твиттере периодически об этом твиты появляются.

  4. 22.02.2021, 19:43
    Гость: SS

    В Душанбэ в начале 90-х русских из квартир за шкирки вытаскивали и пинками по улице гнали - убийрайтесь, мол, в Россию. А теперь им еще и помощь за наш счет? Пыня не охренел?

  5. 22.02.2021, 19:32
    Гость: комусь

    """По данным Росстата, во втором квартале 2019 года число бедных россиян составляло 18,6 млн""" тасс

    а с чего россия помогает кому то?
    когда своих бедняков выше крыши.
    кому угодно только не своим

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