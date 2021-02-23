СК возбудил уголовное дело после видео пыток в ярославской колонии
Управление Следственного комитета по Ярославской области возбудило новое уголовное дело о пытках в исправительной колонии (ИК) № 1 после появления видео избиения заключенного.
«По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили РБК в пресс-службе СК по Ярославской области.
Статья 286 УК определяет наказание за превышение должностных полномочий - лишение свободы на срок до десяти лет.
23 февраля «Новая газета» опубликовала новые видео пыток заключенных в ИК-1 в Ярославской области, которая ранее уже фигурировала в резонансных делах об издевательствах над осужденными.
Как пишет «Новая газета», на видео — заключенный, которому на момент съемки оставалось до освобождения 13 дней. Его настоящее имя издание не приводит. По словам заключенного, накануне в колонии спецназ проводил обыск, в ходе которого сотрудники выбросили всю его еду на пол и стали разбрасывать его вещи. «Я мусульманин. Я не могу без омовения прикоснуться к Корану. Я выразил возмущение, когда начали выбрасывать еду и скидывать Коран на пол. Я не отбросок общества. Да, я осужден за то, что совершил. Но они не могут так поступать с моими вещами», — цитирует издание слова осужденного.
Спустя две недели после избиения он освободился из заключения и сразу попал в больницу, сообщает газета.
После публикации видео ФСИН сообщила, что в отношении всех людей, запечатленных на видео в ярославской колонии, проводится проверка. При этом в службе рассказали, что при изучении видеозаписей стало известно, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, а часть — уволены из органов уголовно-исполнительной системы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Еще ни разу не приходилось видеть счастливых и радостных потомков нелюдей.
бессмысленная и беспощадная.
- это привилегия ск.
Вообще странные люди какие-то - в эпоху интернета они еще что-то там из себя пытаются строить. Товарищи, вы на самом деле наемные работники, а поэтому никто и звать вас никак. Это раньше вы могли из себя строить больших начальников, потому что никто этого не видел. А сейчас даже обычный зэк может навсегда испортить вам жизнь. Прикиньте да - теперь вы на нары вместо него, а он - звезда ютюба. Да что там ютюба - теперь даже мы - по другую сторону линии фронта в курсе. В смысле даже страну обгадил перед врагом. Ну типа я тоже просто от нечего делать зависаю в сети. Ага - занятся мне больше нечем. Мне просто нужна медийная раскрутка, чтобы в случае чего вот также обгадить, причём не просто на всю страну, но и за её пределами. Уже даже есть результат - нормальные люди просто стараются не связыватся, и дают мне то, что я хочу без скандала. Ну правда сегодня попались не совсем нормальные - кажется они ещё не совсем поняли, что за фрукт перед ними. Но ничего - я им ещё устрою маленькое шоу - раз не дошло с первого раза. Ну потому что это я "жертва", а они представляют власть, значит в любом случае "агрессор". А что - я не отбросок общества - ничего так звучит, да?
у нас не 37 год.