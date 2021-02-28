Володин предложил фиксировать предвыборные обещания депутатов

Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Необходимо юридически зафиксировать обязательства, которые депутаты берут на себя во время избирательной кампании. С такой инициативой выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют - строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать", - цитирует Володина сайт Думы.

Спикер напомнил, что в течение каждого думского созыва были примеры такого забвения обещаний. В оправдание при этом приводятся популистские заявления.

"Если мы найдем решение о закреплении обращений граждан к депутатам, это будет нас ко многому обязывать", - заключил он.

Таким образом, считает Володин, "после избрания Госдумы следующего созыва можно будет сформировать общий прозрачный массив предложений граждан, чтобы, в том числе на их основе, вести работу в парламенте".

Спикер предложил начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически: возможно, это будет сделано в законе о статусе депутата или в регламенте Государственной Думы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2021, 16:15
    Гость: Фотография

    лучше со своим патроном пенсии поднимите,
    вы налоги не зарабатываете, ск..ы.

  2. 28.02.2021, 16:10
    Гость: Евгений В

    Лживые обещания вошли в моду у антинародной и анти российской власти начиная с Горбачева еще в СССР и продолжаются до сих пор. Ни одно из перестроечных и прочих апрельских и майских указов так и не были выполнены. Это же был не четкий план, а всего лишь обещания и "указы" ни кому не адресованные. Вообще, отношение населения я не знаю ни чего кроме постоянной лжи. Во властной среде, возможно ситуация и не такая.

  3. 28.02.2021, 16:07
    Гость: Пенсионер

    Я уже зафиксировал - Путин обещал не повышать пенсионный возраст. Но повысил. Дальше что?!

  4. 28.02.2021, 15:41
    Гость: власть переливает из пустое в порожнее

    Володин предложил фиксировать предвыборные обещания депутатов.
    \\\\\\\\\\
    Да но почему только депутатов? Где контроль за обещаниями самой власти. Сколько было обещаний либерал-космополитов - догоним и перегоним, удвоим и утроим, войдем в пятерку. Сколько можно ходить по дну экономического кризиса, то заходим, то опять выходим и каждый раз именно перед выборами. И каждый раз пере выборами экономика как по волшебной палочке прет в гору. И опять все падает на дно после выборов. Для кого эти игры в конспирологии?

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