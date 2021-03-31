Опубликованы фото арсенала оружия мытищинского стрелка и видео дома изнутри

14:01 31.03.2021

В доме Владимира Барданова, который забаррикадировался в своем доме в Новых Вешках около подмосковных Мытищ 30 марта и открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов, нашли целый склад оружия. Фотографии арсенала опублковал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

"Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов - оборону в укреплённом доме-крепости можно держать ни один час", - написал Хинштейн в своем Телеграм-канале.

Виктор Барданов хранил пистолеты-пулеметы, ручной пулемет, карабин, револьверы, гранаты, десятки коробок с патронами и другими боеприпасами, оружие времен Великой Отечественной войны.

При этом официально на него были зарегистрированы охотничье ружье и несколько карабинов.

Следственный комитет показал на видео дом Владимира Барданова изнутри.

Накануне к особняку Владимира Барданова в подмосковных Вешках приехали сотрудники полиции и ФСБ. По данным правоохранительных органов, мужчина хранил дома целый арсенал незарегистрированного оружия. Увидев людей в форме, Барданов открыл по ним огонь и начал швырять из окон гранаты.