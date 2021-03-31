Опубликованы фото арсенала оружия мытищинского стрелка и видео дома изнутри
В доме Владимира Барданова, который забаррикадировался в своем доме в Новых Вешках около подмосковных Мытищ 30 марта и открыл стрельбу по представителям правоохранительных органов, нашли целый склад оружия. Фотографии арсенала опублковал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
"Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек. С таким количеством оружия и боеприпасов - оборону в укреплённом доме-крепости можно держать ни один час", - написал Хинштейн в своем Телеграм-канале.
Виктор Барданов хранил пистолеты-пулеметы, ручной пулемет, карабин, револьверы, гранаты, десятки коробок с патронами и другими боеприпасами, оружие времен Великой Отечественной войны.
При этом официально на него были зарегистрированы охотничье ружье и несколько карабинов.
Следственный комитет показал на видео дом Владимира Барданова изнутри.
Накануне к особняку Владимира Барданова в подмосковных Вешках приехали сотрудники полиции и ФСБ. По данным правоохранительных органов, мужчина хранил дома целый арсенал незарегистрированного оружия. Увидев людей в форме, Барданов открыл по ним огонь и начал швырять из окон гранаты.
Комментарии читателей Оставить комментарий
космополиты Хинштейн и Боярский сейчас в Думе самые продуктивные от ЕдРосов. Вся Думская информационная политика в их руках. Известные игициаторы всевозможных запретов и ограничений в интернете.
В Подмосковье это не первый случай. До этого мужчина,бывший военный отстреливался. Потом владелец конфетной фабрики от рейдеров возглавляемых чеченскими прокурорами. Теперь ещё один боец. Хинштейн наверное необдуманно показал фото другим депутатам ГД. Теперь спать не будут,на Карвалоле сидеть. Понимают что вот такие за ними и придут. Теперь скажут даже рогатки надо запретить.
Спасибо за информацию. Думал старик просто устал от всего дурдома, а оказывается он есть часть охраняющих дурдом.
Ну если старик (одуванчик) сразу начал швырять гранаты и стрелять, значит крупно его уже достали.
У такого арсенала свидетелей быть не должно.Он знал зачем к нему идут и поэтому выбрал для себя единственное правильное решение.