В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT
В МИД России не исключили появления альтернативой SWIFT платежной системы. Об этом агентству РИА Новости рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин.
По его словам, этому способствует быстрое развитие цифровых валют и блокчейна. В этой связи, развитие альтернативных SWIFT систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".
SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
В конце 2020 года сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций в отношении России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.
Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, такое отключение потенциально возможно, но на это у России есть план действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что такая ситуация заставляет быть начеку.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В миде не исключили и не создание аналогов свифт
Действительно, лучше жевать.
С хрена ли "включение в мировую экономику" определяется местонахождением серверов платёжной системы? Свифт всего лишь инструмент. С появлением более удобного, безопасного и производительного инструмента все банки и финансовые организации в мире будут пользоваться этим новым инструментом, и не одним. Америка слишком долго почивала на лаврах, разленилась, отупела и ничего нового предложить не может. И навязывать свое старье другим странам получается все хуже.
Короче, кирдык Америке...
Новостище то какая от МИД. Не исключил появление альтернативы swift.
У нас есть план, вот как отключат, так и начнем претворять его в жизнь.
По сути дела своя платежная межбанковская система уже должна быть. Если ее еще нет, то срочно создавать. Даже если США будут клясться и божиться, что никогда не отключат РФ от SWIFT.
Китай ещё 20 лет назад сделал свой аналог, продублировалии всё, с кучей стран сделали прямой канал без какого либо участия банков США и их налоговой системы CRS и FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act). В РФ ВСЕ 100% банков и даже внутренние платёжные системы подключены к FATCA, ВСЕ структуры, даже бюджетные и те платят налоги минфину США! Первый кто подключился к FATCA был "Сбербанк".
Это было понятно ещё 20 лет назад. начало новой холодной войны с США это всего лишь дело времени.И нужно создавать свои внутренние структуры, связи и информации, которые никак не будут подвержены атакам с внешней стороны. Заключать соглашения с другими странами на индивидуальной основе. Это кстати в 2004г сделали Иран, Индия и ещё раньше Китай. Иран тот вообще полностью исключил доллар США из своей финансовой системы.Теперь США у Ирана не могут "выключить" нечего, и США даже не будут знать с какой страной у Ирана какие финансовые дела, и не будут получать с этого налог. РФ же "окунулась" полностью в американские платёжные системы. По сути РФ филиал банка Citibank, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг, и этот банк как раз обслуживает страны "третьего мира" к которым США причисляют РФ.
Почему у нас власть всегда всё делает не в перспективу, не с учётом реальной обстановки, а когда их отмордуют, унизят, ограбят, и жареный петух клюнет?