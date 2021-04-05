В МИД не исключили появления в России альтернативы SWIFT

07:50 5.04.2021

В МИД России не исключили появления альтернативой SWIFT платежной системы. Об этом агентству РИА Новости рассказал замглавы внешнеполитического ведомства Александр Панкин.

По его словам, этому способствует быстрое развитие цифровых валют и блокчейна. В этой связи, развитие альтернативных SWIFT систем, которые будут более продвинутыми и не станут претендовать на монополию в этой сфере, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.

В конце 2020 года сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена рассматривает разные варианты санкций в отношении России за ее предполагаемое участие в кибератаках на американские правительственные учреждения. Одной из наиболее жестких мер называлось отключение от SWIFT.

Как заявлял заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, такое отключение потенциально возможно, но на это у России есть план действий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также не исключил возможности отключения SWIFT, отметив, что такая ситуация заставляет быть начеку.