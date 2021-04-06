Экс-губернатор Белозерцев признался в получении взятки

© KM.RU, Алексей Белкин

Экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн руб., уточнив, что деньги предназначались для избирательной кампании. Об этом заявил один из адвокатов бывшего губернатора. Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в размере 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он был арестован до 20 мая 2021 года.

При этом юрист отметил, что машина Mercedes, которую следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк».

«Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании «Биотэк» и находится в лизинге», — сказал адвокат.

Президент РФ Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку 23 марта. За день до этого чиновник был арестован по делу о получении взятки от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова на общую сумму 31 млн руб. По версии следователей, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, закупаемых за счет бюджетных средств» для медучреждений Пензенской области.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.04.2021, 16:34
    Гость: ассенизатор, заслуженый ассенизатор СССР

    А я вот не брал взятки ,ни разу .....никто не дает.

  2. 06.04.2021, 14:56
    Гость: Ин...

    Издеваетесь ?! Вор он всегда и везде вор! И не важно,что прикрываясь именем страны ,эта секта "рулит" уже более 20 лет,отправляя своих адептов на "сидения" в Кремль и "отстойники".Характерно,что ни один из "сидельцев","отмотав" свой "срок",не желает покидать место сидения по своему желанию,всё делает ,чтобы задержатся подольше,желательно до "нирваны", принимая "законы",конкурентов "закрывая" не в столь комфортное сидение.

  3. 06.04.2021, 14:51
    Гость: должно быть обоюдное признание

    А Барух Шпигель признался,что давал взятки?Экс-губернатор мог себя и оговорить.

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