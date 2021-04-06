Экс-губернатор Белозерцев признался в получении взятки

11:57 6.04.2021

Экс-глава Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения от бизнесмена Бориса Шпигеля 20 млн руб., уточнив, что деньги предназначались для избирательной кампании. Об этом заявил один из адвокатов бывшего губернатора. Иван Белозерцев обвиняется в получении взятки в размере 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), он был арестован до 20 мая 2021 года.

При этом юрист отметил, что машина Mercedes, которую следствие считает частью взятки Белозерцеву наряду со швейцарскими часами и деньгами, принадлежит компании «Биотэк».

«Автомобиль Mercedes, который проходит в деле как предмет взятки, никогда не принадлежал Белозерцеву. Он официально является собственностью компании «Биотэк» и находится в лизинге», — сказал адвокат.

Президент РФ Владимир Путин отправил Белозерцева в отставку 23 марта. За день до этого чиновник был арестован по делу о получении взятки от Шпигеля, его жены Евгении и директора одной из крупнейших фармацевтических компаний Пензы и Пензенской области «Фармация» Антона Колоскова на общую сумму 31 млн руб. По версии следователей, взамен на деньги и другие ценные вещи «Биотэк» должна была получить конкурентное преимущество «при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медназначения, закупаемых за счет бюджетных средств» для медучреждений Пензенской области.