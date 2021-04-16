В России завели 82 уголовных дела о заражении COVID-19 по неосторожности

18:23 16.04.2021

С начала эпидемии COVID-19 в РФ было заведено 82 уголовных дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Об этом заявил первый замминистра внутренних дел страны Александр Горовой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишения свободы.

«Усилена ответственность за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности, 82 уголовных дела было возбуждено»,— цитирует РИА Новости Горового во время заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.

Замглавы МВД отметил, что также с начала эпидемии коронавируса установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений об эпидемиологических угрозах (207.1 УК РФ). По этой статье заведено 23 уголовных дела. Максимальная ответственность за нее — три года лишения свободы.

По одному из уголовных «санитарных дел» фигурантами проходят сторонники оппозиционера Алексея Навального. Дело было заведено после акции в поддержку политика. Как полагают следователи, оппозиционеры в соцсетях призывали людей участвовать в несогласованных с властями акциях 23 января, и пришедшие туда больные COVID-19 создали «угрозу массового заболевания». По данным мэрии Москвы, на акцию в столице вышли 19 инфицированных.