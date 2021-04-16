В России завели 82 уголовных дела о заражении COVID-19 по неосторожности
С начала эпидемии COVID-19 в РФ было заведено 82 уголовных дела по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Об этом заявил первый замминистра внутренних дел страны Александр Горовой. Максимальное наказание по этой статье предусматривает два года лишения свободы.
«Усилена ответственность за невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заражение других людей. Это уже по уголовной ответственности, 82 уголовных дела было возбуждено»,— цитирует РИА Новости Горового во время заседания Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
Замглавы МВД отметил, что также с начала эпидемии коронавируса установлена уголовная ответственность за распространение ложных сведений об эпидемиологических угрозах (207.1 УК РФ). По этой статье заведено 23 уголовных дела. Максимальная ответственность за нее — три года лишения свободы.
По одному из уголовных «санитарных дел» фигурантами проходят сторонники оппозиционера Алексея Навального. Дело было заведено после акции в поддержку политика. Как полагают следователи, оппозиционеры в соцсетях призывали людей участвовать в несогласованных с властями акциях 23 января, и пришедшие туда больные COVID-19 создали «угрозу массового заболевания». По данным мэрии Москвы, на акцию в столице вышли 19 инфицированных.
Комментарии читателей Оставить комментарий
да это политический террор.
отмечу так же, что Идентичные действия начала осуществлять фбр в сша - они одни и те же приказы похоже получают..
А можно узнать, чем завершилось следствие по делу УБИТОЙ безразличием и халатностью 15-летней девочки, умершей в приемной, на глазах флегматичных бизнесменов в белых халатах?
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Ангелина училась в девятом классе в городе Гусеве и мечтала стать художницей — за плечами шесть лет школы искусств. Последние несколько месяцев у девочки болели ноги, пишет местный портал «Клопс». Родные думали, что это последствия недавнего перелома, но хирург не подтвердил. Затем у Ангелины появились слабость, сонливость, а три недели назад ей стало плохо на улице.
Девочка попала в нейрохирургию детской областной больницы. Через два дня у нее отнялись ноги. Мать Ангелины рассказала изданию, что ей проводили обследование, но в списке не было ЭКГ. Хотя не исключено, что женщина просто не вспомнила о процедуре.
20 февраля девочка оглохла на одно ухо, потом у нее пропал голос, начались одышка и сердцебиение, она не могла спать. Медсестра дала ей глицин под язык — и это была вся помощь, говорит мама подростка. На следующий день Ангелину выписали — и это с пульсом 150 и верхним давлением 70. Диагноз — тяжелая депрессия. Школьницу отправили в психиатрическую клинику.
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«Скорую» пациентке не предоставили. В психиатрическую больницу Ангелину мама повезла на такси. После нескольких часов ожидания ее отправили в аналогичную клинику в поселке Прибрежный. Уже там в приемном покое девочка умерла на руках матери.
скорее фёдор
Это очень удобный и сознательный вирус!
И поддаётся дрессировке. При голосованиях и других одобренных луноликим массовых мероприятих вирус становиться полезным.
Дело против простых граждан, политическое, как и всё, связанное с ковидобесием. При нормально работающей системе правосудия таких дел не может быть. Они недоказуемы, потому что вирус всегда распространяется от человека к человеку. Нужно доказать умысел, но в нашей системе этого не требуется, достаточно обвинения.
Однако настоящие преступники, нарушившие законы, кодексы и конституцию, сидят на своих местах и в ус не дуют.
Сегодня вот провели совещание, высоко оценили свои успехи в деле массового уничтожения граждан, открытого и наглого нарушения их прав. Как известно, избыточная смертность в РФ по результатам 2020 года превысила избыточную смертность во всех других странах (по удельным значениям конечно). Какие ещё были успехи?
При этом решили, что ковид всё-таки скоро придётся заканчивать. Сейчас это уже сама леди Очевидность.
Ответят ли они когда-нибудь за свои преступления? А именно - 300тыс. граждан, умерщвлённых карантином, ковид-госпиталями и запретами на оказание медпомощи в прошлом году и, по оценкам, не менее половины от этого числа за первый квартал этого года.
Есть ли срок давности за такие преступления, возможно ли их привлечь в будущем?
Доказать такие преступления будет легко, есть статистика, которую у нас не удалось полностью фальсифицировать. Особенно по смертности.