Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу граждан России

Посольство Чехии в Москве больше не сможет принимать на работу российских граждан. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - приводит слова Захаровой "Интерфакс".

Накануне Россия объявила персонами "нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, они должны покинуть Россию в течение суток. Данный шаг стал ответом Чехии на "недружественный акт в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.04.2021, 03:19
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Посконный русский , ты НЕДАЛЕКИЙ ! Ну , допустим послушает твоего совета бункерный и энергоносители не будут поставляться на экспорт. ЧТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ ТЫ ЛАПУ СОСАТЬ !

  2. 20.04.2021, 03:15
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Размечтался . Твой режим белочешским оккупантам памятники ставит , а кто выступает против в кутузку отвозит . Они с ними социально близки .

  3. 20.04.2021, 01:25
    Гость: русскому

    по-моему это Россия живет за счет Европы продавая туда углеводороды Без этих денег экономика России рухнет за считанные недели И добрый ВВП это прекрасно понимает В отличие от тебя который не знает что поставки нефти и газа из России составляют не более 25% общих поставок в страны Европы Ну а то что русский народ живет нищенской жизнью-это удел самого народа Не надо было обнуляться и выбирать себе таких правителей

  4. 19.04.2021, 22:25
    Гость: Персонал да, из граждан России

    А с чего взяли что ЭТИМ дипломаты занимаются?
    Ничего подоброго.

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