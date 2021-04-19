Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу граждан России

18:27 19.04.2021

Посольство Чехии в Москве больше не сможет принимать на работу российских граждан. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - приводит слова Захаровой "Интерфакс".

Накануне Россия объявила персонами "нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, они должны покинуть Россию в течение суток. Данный шаг стал ответом Чехии на "недружественный акт в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".

Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.