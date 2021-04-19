Посольству Чехии в Москве запретили нанимать на работу граждан России
Посольство Чехии в Москве больше не сможет принимать на работу российских граждан. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"И в отношении Соединенных Штатов Америки, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны. Именно это было основной частью, в частности, для посольства Чехии, в организации их работы в Москве. Очень большое количество людей было нанято среди российских граждан", - приводит слова Захаровой "Интерфакс".
Накануне Россия объявила персонами "нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в Москве, они должны покинуть Россию в течение суток. Данный шаг стал ответом Чехии на "недружественный акт в отношении персонала российской дипмиссии в Праге".
Власти Чехии в субботу сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Посконный русский , ты НЕДАЛЕКИЙ ! Ну , допустим послушает твоего совета бункерный и энергоносители не будут поставляться на экспорт. ЧТО БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ ТЫ ЛАПУ СОСАТЬ !
Размечтался . Твой режим белочешским оккупантам памятники ставит , а кто выступает против в кутузку отвозит . Они с ними социально близки .
по-моему это Россия живет за счет Европы продавая туда углеводороды Без этих денег экономика России рухнет за считанные недели И добрый ВВП это прекрасно понимает В отличие от тебя который не знает что поставки нефти и газа из России составляют не более 25% общих поставок в страны Европы Ну а то что русский народ живет нищенской жизнью-это удел самого народа Не надо было обнуляться и выбирать себе таких правителей
А с чего взяли что ЭТИМ дипломаты занимаются?
Ничего подоброго.
Евросоз не государство