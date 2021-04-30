Второй лжесвидетель по делу Ефремова получил 1,5 года исправительных работ

18:02 30.04.2021

Александр Кобец, один из трех свидетелей защиты, получил 1,5 года исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова.

«Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», - огласила приговор судья Пресненский суд г.Москвы Катерина Кириченко.

В письменных показаниях на стадии предварительного следствия Александр Кобец заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП. По его словам, он с приятелем оказался первым на месте автоаварии. Позднее он списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал ему все обстоятельства дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления, напоминает ТАСС.

«Как я могу относиться к приговору, вынесенному лжесвидетелю, когда все ходы защиты я предвидел заранее. Когда случился инсульт, я сразу сказал, что это манипуляция судом, когда Ефремов уволил своих адвокатов, я предвидел, что они еще вернутся, когда выступили свидетели, я сразу сказал, что это лжесвидетели, и в прениях просил вынести им частное определение. Мы просматривали все видеофайлы, которые были в деле, а это почти 8 часов записи, и все знали. Защита же не изучала дело, иначе они бы видели, что этих свидетелей на видеозаписях нет. Все эти манипуляции стороны защиты только усугубили положение Ефремова, так как с правосудием нельзя шутить. Если только это не было их замыслом», - прокомментировал приговор представлявший потерпевшую сторону Александр Добровинский.

Напомним, ранее Пресненский суд также признал виновным еще одного фигуранта по делу Тевана Бадасяна. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.

В сентябре 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Он был признан виновным в ДТП со смертельным исходом, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был под воздействием алкоголя и наркотических веществ.