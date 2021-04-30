Второй лжесвидетель по делу Ефремова получил 1,5 года исправительных работ
Александр Кобец, один из трех свидетелей защиты, получил 1,5 года исправительных работ за дачу заведомо ложных показаний по делу актера Михаила Ефремова.
«Признать Кобеца виновным и назначить ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства», - огласила приговор судья Пресненский суд г.Москвы Катерина Кириченко.
В письменных показаниях на стадии предварительного следствия Александр Кобец заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП. По его словам, он с приятелем оказался первым на месте автоаварии. Позднее он списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал ему все обстоятельства дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления, напоминает ТАСС.
«Как я могу относиться к приговору, вынесенному лжесвидетелю, когда все ходы защиты я предвидел заранее. Когда случился инсульт, я сразу сказал, что это манипуляция судом, когда Ефремов уволил своих адвокатов, я предвидел, что они еще вернутся, когда выступили свидетели, я сразу сказал, что это лжесвидетели, и в прениях просил вынести им частное определение. Мы просматривали все видеофайлы, которые были в деле, а это почти 8 часов записи, и все знали. Защита же не изучала дело, иначе они бы видели, что этих свидетелей на видеозаписях нет. Все эти манипуляции стороны защиты только усугубили положение Ефремова, так как с правосудием нельзя шутить. Если только это не было их замыслом», - прокомментировал приговор представлявший потерпевшую сторону Александр Добровинский.
Напомним, ранее Пресненский суд также признал виновным еще одного фигуранта по делу Тевана Бадасяна. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы.
В сентябре 2020 году Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Он был признан виновным в ДТП со смертельным исходом, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль актера выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого Сергей Захаров от полученных травм скончался. В момент аварии артист был под воздействием алкоголя и наркотических веществ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Одобряю.
Врать не хорошо. А в некоторых случаях еще и наказуемо.
пиру похмелье.