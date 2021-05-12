Дуров призвал не превращать общество в «концлагерь» из-за трагедии в Казани

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что у Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, действительно был свой Telegram-канал, в котором он за 20 минут до нападения рассказал о своих планах (публичным он стал за 15 минут до нападения).

По словам Дурова, узнать об атаке из канала заранее было невозможно.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», - написал он.

При этом Дуров отметил, что полностью защититься от действий психически нестабильных людей невозможно.

«Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», - заявил создатель мессенджера.

Напомним, Ильназ Галявиев создал канал в Telegram, до нападения на гимназию в нем было четыре сообщения и несколько подписчиков. От рук убийцы погибли девять человек (две учительницы и семеро детей), пострадали более 20. Позднее стало известно, что у Галявиева было заболевание головного мозга.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 00:22
    Гость: Дурова самого бы надо на пяток лет зону потоптать

    Можно узнать, за что? Что он такого страшного сделал?

    "В Иркутске амнистирована скандально известная Анна Шавенкова. В 2009 году она сбила двух женщин, одна из которых погибла, а другая стала инвалидом. Сразу после ДТП дочь секретаря местного избиркома интересовал лишь бампер собственного автомобиля, но, несмотря на циничность и равнодушие, она получила беспрецедентную 13-летнюю отсрочку"
    Шавенковой тогда пожизненное дать, вместе с судьями, вынесшими столь "странный" приговор?
    А того, кто этих "судей" назначал - "надо на пяток лет зону потоптать"?

  2. 13.05.2021, 00:03
    Гость: Влад 33

    На мой взгляд, необходимо ( Павлу Дурову и компании) блокировать Источник ( комп, айфон или..) с которого высылается любая (!) дестабилизирующая инфа ( призывы долбанутых и «реклама» их выпадов!
    - Такая возможность есть! Поэтому мне даже не интересно слушать «отмазки» на этот счёт! Что касается открытия своего канала или ящика ( почта в интернете), то здесь личные данные - необходимы, так как ваш электронный адрес может быть использован кем-то другим, ваш «ярлык»..
    Вот собственно и всё, по данному вопросу..
    Дурова команда (?) - проспала, как и многие в цепочке «ответственных».. и это скверно!..
    Всем Удачи и не хворать!..

  3. 13.05.2021, 00:03
    Гость: абсолютно не волнуют эти погибшие люди

    А какое отношение к погибшим или убийце имеет Дуров? Он медик, выдававший справку? Он полицай, подписавший разрешение на оружие?
    Ребятки, совсем простой вопрос: почему паренек призывного возраста оружие держит дома, а не на службе? Военкоматы облавы устраивают, с ментами, кстати, а в это время тот, на кого устраивают облавы, сам приходит в ментуру, но получает не рейс на сборный пункт, а разрешение на оружие!
    Как так может быть?
    В этом точно Дуров виноват, виновных в погонах нет?

  4. 12.05.2021, 23:48
    Гость: бабки со спицами тоже весьма опасны...

    Не могут жить без вязания - пусть крючком пластиковым вяжут!

  5. 12.05.2021, 23:46
    Гость: в интернет надо что б заходить только паспорту!!

    Паспорт и украсть могут... Только по ошейнику, причем с зарядом взрывчатки, чтобы при попытеке снять уничтожал всех, в радиусе 5 метров!

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