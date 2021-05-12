Дуров призвал не превращать общество в «концлагерь» из-за трагедии в Казани

18:09 12.05.2021

Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что у Ильназа Галявиева, напавшего на школу в Казани, действительно был свой Telegram-канал, в котором он за 20 минут до нападения рассказал о своих планах (публичным он стал за 15 минут до нападения).

По словам Дурова, узнать об атаке из канала заранее было невозможно.

«Модераторы Telegram действовали быстро: в течение часа после получения первых жалоб они заблокировали канал за призывы к насилию. Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», - написал он.

При этом Дуров отметил, что полностью защититься от действий психически нестабильных людей невозможно.

«Неизбежность возникновения таких событий не делает их менее трагичными. Но они не должны служить поводом для организации охоты на ведьм или превращения общества в концлагерь», - заявил создатель мессенджера.

Напомним, Ильназ Галявиев создал канал в Telegram, до нападения на гимназию в нем было четыре сообщения и несколько подписчиков. От рук убийцы погибли девять человек (две учительницы и семеро детей), пострадали более 20. Позднее стало известно, что у Галявиева было заболевание головного мозга.