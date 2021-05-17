Глава РПЦ объяснил стрельбу в Казани отсутствием религиозного воспитания
Патриарх Кирилл призвал воспитывать в детях религиозное чувство для профилактики трагических событий, таких как недавний расстрел в казанской школе.
"В последовавших многочисленных комментариях справедливо подчеркивалась необходимость обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, недопустимость проникновения в школы незнакомых лиц, обеспечение школ необходимым оборудованием, которое помогало бы осуществлять контроль за происходящим как внутри, так и снаружи", - сказал патриарх в видеообращении к участникам проходящих в Москве XXIX международных образовательных чтений.
Однако, по его мнению, "недостаточно внимания было обращено на самое главное: на тот нравственный климат и на ту систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодежи".
"В биографии молодого преступника не содержится даже намека на какие-то особые обстоятельства, которые могли бы объяснить тот цинизм и ту жестокость, с которыми было совершено злодеяние. И действительно, откуда же эта бесовщина в душе ребенка? - задал вопрос патриарх. - Да оттуда же, откуда в душе соответствующего героя Достоевского. "Если Бога нет, то все дозволено". Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека".
По мнению патриарха, сказанное не означает, что нерелигиозный человек потенциально опасен, но оно означает, что "если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания, то, во-первых, необходимо, по крайней мере, хотя бы познакомить его с присутствием таковых факторов в истории и культуре своего народа" и, во-вторых, ограничить влияние на детей и молодежь "тлетворного воздействия извне".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ты в армии был? Как может быть в одной смене караула 9 зверьков-старичков? Кстати, несколько убитых были одного с ним призыва. Поощрение Шамсутдинова, а по другому и назвать нельзя, порождает казанскую, а в дальнейшем и другие трагедии. Кстати, таких трагедий было сотни, за последние 30 лет. Безнаказанность.
Потом весь этот процесс обозвали "татаро-монголцким" игогом.
Шамсутдинов убил зверков дедков-старичков, которых лодыри офицера распустили.
Махровый ненавистник большевиков и советской власти, лицемерно показывающий по ТV"Спас" исключительно советские коммунистические фильмы, в своем стиле. В Советском союзе большевики воспитывали строителей коммунизма которые не расстреливали школьньков в классах. Это объективный исторический факт который не замазать ни какой религиозной пропагандой и лживыми посулами двух Валентин ( Терешковой и Матвиенко ), не скрыть за презрительным поведением лицемера и лжеца в комплекте с предательством ВЛКСМ, Присяги, КПСС и обманом Народа России. Христопародавцы из РПЦ и ВВП благолепствующий иудейскому интернационалу своего окружения и семьи Ельцина, дуют в уши доверчиврому русскому народу свой бред сивой кобыли. Они оба, Гундяев и Путин провалили все, что возможно, холуи Иуды. Это мое личное мнение и оно может не совпадать с мнением христопродавцев из РПЦ и Терешковой с ее протеже. Не было в СССР вопроса об охране школ даже в самых отдаленных аулах и кишлаках , не говоря уже о городах Европейсков территории СССР, в частности в столице Советской Татарии.
Вот именно!