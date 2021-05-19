Суд приговорил Николая Платошкина к 5 годам условно

Гагаринский суд Москвы признал виновным политолога, основателя движения «За новый социализм» Николая Платошкина в пособничестве массовым беспорядкам и распространении угрожающих жизни граждан сведений.

Он признан виновным по ч. 1.1 ст. 212 (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков) и по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), сообщает "Интерфакс".

Платошкина приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Кроме того, ему назначен штраф в размере 700 тыс. рублей.

До вступления приговора в силу обвиняемый будет находиться под подпиской о невыезде.

Накануне сторона обвинения запросила в Гагаринском районном суде Москвы лидеру движения «За новый социализм» наказание в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Уголовное дело на Платошкина завели в июне 2020 года, с тех пор он находился под домашним арестом. 

По версии следствия, обвиняемый умышленно склонял граждан к нарушению эпидемиологических ограничений с целью создания массовых беспорядков. Он якобы распространял в социальных сетях видео и аудио-материалы, в которых содержалась ложная информация "о сложившейся в стране политической и экономической ситуации и неэффективности действий органов власти и местного самоуправления по поддержке экономики и борьбе с коронавирусной инфекцией".

54-летний Николай Платошкин - политолог, историк, в прошлом - дипломат, он закончил МГИМО. В последнее время стал заметным общественным и политическим деятелем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.05.2021, 22:37
    Гость: Не переживай

    Для тебя место на Колыме будет готово , как прозреет Русский народ , да реально увидит врагов своих внутренних , да их пособников. Не спрячешся , списки найдут , в России уж точно.

  4. 19.05.2021, 22:15
    Гость: По большому счету

    Что заложишь в калькулятор то и получишь,вопрос в том какой учитель

  5. 19.05.2021, 22:14
    Гость: Вот ты прав!

    "Коммунист не вышел" - Зюганов запретил, думаешь, он не понимает, что конкурента надо топить?

Все комментарии (47)
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