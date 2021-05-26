«Дочку» «Ростеха» обвинили в захвате «мусорного» рынка

Заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (объединяет крупных промышленных потребителей электроэнергии, включая UC Rusal) Валерий Дзюбенко заявил, что строительство 25 мусоросжигательных заводов «дочкой» «Ростеха» - «РТ-Инвест» является «захватом» рынка, что противоречит государственной политике в сфере обращения отходов.

По словам Дзюбенко, в России приоритетом является глубокая переработка, а не сжигание мусора, поэтому целесообразно дополнительно оценить необходимость строительства 25 заводов, сообщает РБК. Также он отметил, что запуск такого количества предприятий, которые будут финансироваться, в том числе, за счет средств крупных потребителей энергии (из мусора будет вырабатываться электроэнергия, которая будет поставляться на оптовый рынок), «наращивает перекрестное субсидирование и ставит под угрозу весь энергоемкий экспорт из России».

При этом в пресс-службе «РТ-Инвеста» настаивают, что энергетическая утилизация - по сути, единственная альтернатива свалкам и захоронению отходов: «Иной альтернативы свалкам не придумали».

РБК напоминает, что «РТ-Инвест» планирует построить 25 мусоросжигательных заводов мощностью 14,6 млн т на 1,5 ГВт в агломерациях с населением не менее 500 тысяч человек и крупнейших туристических центрах. В начале 2021 года сообщалось, что стоимость проекта составит 1,3 трлн рублей.

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