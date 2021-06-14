В ряде регионов России в 2020 году ускорилась естественная убыль населения
В ряде российских регионов в 2020 году естественная убыль населения значительно ускорилась. В среднем по России естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019-м, с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.
При этом в Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась с 308 человек в позапрошлом до 17,9 тыс. человек в прошлом году.
В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек, в 2020-м — 12,9 тыс. человек. Данные по республике сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где коэффициент прироста естественной убыли населения в среднем не превышал 2,5.
Москва стала лидером по абсолютному снижению численности населения: так, в позапрошлом году население столицы выросло на 16,2 тыс. человек, а в прошлом — сократилось на 24,6 тыс.
Северо-Кавказский федеральный округ традиционно показывает прирост населения, хотя в 2020 году тот и сократился. Однако в двух регионах наблюдается отрицательная статистика: так, в Северной Осетии в прошлом году убыль составила 346 человек (в 2019-м прирост в 1,3 тыс.), в Ставропольском крае — 9,1 тыс. человек (в 2019-м — 3,6 тыс.).
Убыль населения ускорилась в Астраханской области (в шесть раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в три раза).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Геноцид русского народа идет успешно.
:) Подозрения мои немного уменьшились, но не совсем. Мне все же кажется, что вы и людям ничего хорошего не желаете.. Слишком уж велика радость. Типа, вот, я же говорил, что в России все плохо. А поэтому что? Власть менять? :)
Впрочем, это, подозреваю, ваша работа. По итогам Майдана.
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Власти - они любят хвастать. Это есть. Но я, например, предпочитаю факты.
Поскольку я редко когда и кому верю на слово, и стараюсь проверить, мне, пожалуй, верить можно.. :)
То, что у нас неплохие отечественные вакцины, это факт. Этим хвастать можно. А вот прививками и их количеством -нельзя.
Этим хвастать можно.
Более того, работа у нас над вакцинами продолжается.
Надеюсь на лекарство мир-19. И на принципиально новую вакцину, от всех нынешних и даже перспективных видов ковида.
А вот, например, я просто не придаю значения некоторым заявлениям. Хвастай не хвастай. Так что заявления типа - все прошло, меня просто коробит. Сплюнуть хочется :)
Видны же кривые роста, хоть по институту Хопкинса, хоть по нашим сайтам о коронавирусе.
Так что я и сейчас не думаю, что все в мире "устаканилось". Даже в благополучном Израиле всякое возможно..
К величайшему сожалению, в мире ещё много стран, где коронавирус долго не прекратится, и оттуда могут прийти новые штаммы. Более заразные, убивающие по другому.
Сейчас отмечено (по свежим данным) много больной молодёжи. 18-35 лет. Со смертями. Тоже факт.
:) надо подумать..
За поддержку великого и неподкупного.
Жаль Беларусь и Украина, не желает интегрироваться с нами, и разделить с ним, наш праздник жизни!!!