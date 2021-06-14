В ряде регионов России в 2020 году ускорилась естественная убыль населения

13:26 14.06.2021

В ряде российских регионов в 2020 году естественная убыль населения значительно ускорилась. В среднем по России естественная убыль населения выросла в 2,2 раза по сравнению с 2019-м, с 317,2 тыс. до 702 тыс. человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

При этом в Санкт-Петербурге убыль населения увеличилась с 308 человек в позапрошлом до 17,9 тыс. человек в прошлом году.

В Татарстане в 2019 году естественная убыль составляла 180 человек, в 2020-м — 12,9 тыс. человек. Данные по республике сильно выбиваются из статистики остальных поволжских регионов, где коэффициент прироста естественной убыли населения в среднем не превышал 2,5.

Москва стала лидером по абсолютному снижению численности населения: так, в позапрошлом году население столицы выросло на 16,2 тыс. человек, а в прошлом — сократилось на 24,6 тыс.

Северо-Кавказский федеральный округ традиционно показывает прирост населения, хотя в 2020 году тот и сократился. Однако в двух регионах наблюдается отрицательная статистика: так, в Северной Осетии в прошлом году убыль составила 346 человек (в 2019-м прирост в 1,3 тыс.), в Ставропольском крае — 9,1 тыс. человек (в 2019-м — 3,6 тыс.).

Убыль населения ускорилась в Астраханской области (в шесть раз), на Камчатке (в 5,2 раза), в Забайкальском крае (в 3,3 раза) и Томской области (в три раза).