Экс-главу пензенского избиркома осудили условно за вброс бюллетеней
Бывший председатель участковой избирательной комиссии в Пензенской области был приговорен судом к условному сроку по делу о фальсификации итогов голосования.
«Судом установлено, что С., являясь председателем участковой избирательной комиссии, включила неучтенные фактически не выдававшиеся избирателям бюллетени в число бюллетеней, использованных при голосовании, проставила в каждом бюллетене необходимую отметку за одного из кандидатов, неверно произвела подсчёт голосов избирателей, после чего по её указанию секретарем избирательной комиссии в протокол об итогах голосования были внесены сведения, не соответствующие действительным итогам голосования, который она собственноручно подписала», - сообщается на сайте Бессоновского районного суда.
При этом отмечается, что женщина награждалась грамотой Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Пензенской области, имеет благодарности за достижение высоких результатов в труде, заносилась на доску Почёта Бессоновского района.
В результате суд приговорил подсудимую к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Фальшивую ему "избранницу" всучила,
"Служанку", вьющую верёвки из него...
И получила срок условный лишь всего!?
При Сталине такого никогда не было!
А кто заказчик? Он понес наказание? Эта женщина раскаялась и во всем призналась? Сотрудничала со следствием?. Подобное информирование не несет ясности, а лишь заставляет работать воображение. И это после приговора суда! Левосудие одним словом.
Дык, так на всех участках/// их всех надо на Колыму
Интрига осталась нераскрыта, а что за партия такая, за которую так топила эта тётя, смею полагать, что это была ЕР, иначе она бы условным сроком не отделалась бы.