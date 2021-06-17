Экс-главу пензенского избиркома осудили условно за вброс бюллетеней

Выборы в Государственную Думу - 2011

Бывший председатель участковой избирательной комиссии в Пензенской области был приговорен судом к условному сроку по делу о фальсификации итогов голосования.

«Судом установлено, что С., являясь председателем участковой избирательной комиссии, включила неучтенные фактически не выдававшиеся избирателям бюллетени в число бюллетеней, использованных при голосовании, проставила в каждом бюллетене необходимую отметку за одного из кандидатов, неверно произвела подсчёт голосов избирателей, после чего по её указанию секретарем избирательной комиссии в протокол об итогах голосования были внесены сведения, не соответствующие действительным итогам голосования, который она собственноручно подписала», - сообщается на сайте  Бессоновского районного суда.

При этом отмечается, что женщина награждалась грамотой Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Пензенской области, имеет благодарности за достижение высоких результатов в труде, заносилась на доску Почёта Бессоновского района.

В результате суд приговорил подсудимую к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.06.2021, 19:46
    Гость: Мошенница народ собою подменила,

    Фальшивую ему "избранницу" всучила,
    "Служанку", вьющую верёвки из него...
    И получила срок условный лишь всего!?

  3. 17.06.2021, 19:01
    Гость: Неравнодушный

    А кто заказчик? Он понес наказание? Эта женщина раскаялась и во всем призналась? Сотрудничала со следствием?. Подобное информирование не несет ясности, а лишь заставляет работать воображение. И это после приговора суда! Левосудие одним словом.

  5. 17.06.2021, 17:59
    Гость: ABCD

    Интрига осталась нераскрыта, а что за партия такая, за которую так топила эта тётя, смею полагать, что это была ЕР, иначе она бы условным сроком не отделалась бы.

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