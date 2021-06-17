Экс-главу пензенского избиркома осудили условно за вброс бюллетеней

16:30 17.06.2021

Бывший председатель участковой избирательной комиссии в Пензенской области был приговорен судом к условному сроку по делу о фальсификации итогов голосования.

«Судом установлено, что С., являясь председателем участковой избирательной комиссии, включила неучтенные фактически не выдававшиеся избирателям бюллетени в число бюллетеней, использованных при голосовании, проставила в каждом бюллетене необходимую отметку за одного из кандидатов, неверно произвела подсчёт голосов избирателей, после чего по её указанию секретарем избирательной комиссии в протокол об итогах голосования были внесены сведения, не соответствующие действительным итогам голосования, который она собственноручно подписала», - сообщается на сайте Бессоновского районного суда.

При этом отмечается, что женщина награждалась грамотой Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Пензенской области, имеет благодарности за достижение высоких результатов в труде, заносилась на доску Почёта Бессоновского района.

В результате суд приговорил подсудимую к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.