Москалькову госпитализировали с COVID-19 через два месяца после прививки
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией.
Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.
«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», - рассказал собеседник агентства.
Напомним, к конце апреля Москалькова в своем инстаграм-аккаунте рассказывала, что привилась от коронавируса отечественной вакциной.
«Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная», - писала она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прививка не гарантирует, что вы на все 100% не заболеете ковидом. Но скорее всего, заболевание пройдёт в более лёгкой форме и почти на наверняка не закончится смертью.
P.S. Не понятно, правда, прививался ли Владимир Меньшов, а если да, то когда?
Что-то не так с этими прививками. В Украине привито менее 2% населения, а эпидемиологическая ситуация с опозданием на неделю-полторы соизмерима с соседней Польше, где привито уже почти 50% (за прошедшие сутки в Украине 270 заболевших и 14 умерших - это то, что было в Польше 10 дней назад). И ситуация много лучше, чем в РФ, причем в условиях мощных миграционных потоков украинцев. Получается, Украина поставила на себе эксперимент мирового значения - что будет без прививки? Оказывается - ничего, всё то же самое:)
При этом всё работает, ограничений минимум - только маски в закрытых общественных местах (транспорт, магазины, госучреждения, театры) и уменьшение плотности столиков в заведениях общепита. Записался на прививку Пфайзером на работе, а сейчас уже не уверен - стоит ли?
сначала в легкой форме.
ЗАЧЕМ?
У вас же по легенде частная конюшня.
Кто вас может заставить?
через 3 посмотрим.
Насчет вырастания хвоста или еще чего-нибудь.