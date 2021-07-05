Москалькову госпитализировали с COVID-19 через два месяца после прививки

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова госпитализирована с коронавирусной инфекцией.

Ее состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении омбудсмена.

«Уполномоченный по правам человека госпитализирована с диагнозом коронавирусная инфекция, находится на лечении под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», - рассказал собеседник агентства.

Напомним, к конце апреля Москалькова в своем инстаграм-аккаунте рассказывала, что привилась от коронавируса отечественной вакциной.

«Сделала прививку от коронавирусной инфекции. Вакцина, естественно, отечественная», - писала она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.07.2021, 02:07
    Гость: НХ

    Прививка не гарантирует, что вы на все 100% не заболеете ковидом. Но скорее всего, заболевание пройдёт в более лёгкой форме и почти на наверняка не закончится смертью.
    P.S. Не понятно, правда, прививался ли Владимир Меньшов, а если да, то когда?

  2. 06.07.2021, 01:41
    Гость: из киева

    Что-то не так с этими прививками. В Украине привито менее 2% населения, а эпидемиологическая ситуация с опозданием на неделю-полторы соизмерима с соседней Польше, где привито уже почти 50% (за прошедшие сутки в Украине 270 заболевших и 14 умерших - это то, что было в Польше 10 дней назад). И ситуация много лучше, чем в РФ, причем в условиях мощных миграционных потоков украинцев. Получается, Украина поставила на себе эксперимент мирового значения - что будет без прививки? Оказывается - ничего, всё то же самое:)
    При этом всё работает, ограничений минимум - только маски в закрытых общественных местах (транспорт, магазины, госучреждения, театры) и уменьшение плотности столиков в заведениях общепита. Записался на прививку Пфайзером на работе, а сейчас уже не уверен - стоит ли?

  4. 06.07.2021, 00:25
    Гость: я 3 числа укололся Ковивак

    ЗАЧЕМ?
    У вас же по легенде частная конюшня.
    Кто вас может заставить?

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