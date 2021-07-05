Москалькову госпитализировали с COVID-19 через два месяца после прививки

Что-то не так с этими прививками. В Украине привито менее 2% населения, а эпидемиологическая ситуация с опозданием на неделю-полторы соизмерима с соседней Польше, где привито уже почти 50% (за прошедшие сутки в Украине 270 заболевших и 14 умерших - это то, что было в Польше 10 дней назад). И ситуация много лучше, чем в РФ, причем в условиях мощных миграционных потоков украинцев. Получается, Украина поставила на себе эксперимент мирового значения - что будет без прививки? Оказывается - ничего, всё то же самое:)

При этом всё работает, ограничений минимум - только маски в закрытых общественных местах (транспорт, магазины, госучреждения, театры) и уменьшение плотности столиков в заведениях общепита. Записался на прививку Пфайзером на работе, а сейчас уже не уверен - стоит ли?