ЕС предложил Минздраву обсудить сотрудничество по ковид-паспортам

12:37 8.07.2021

ЕС предложил Минздраву обсудить возможность включения российских документов о прививке в свою систему ковид-сертификатов. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

«Существует так называемая система европейского ковид-сертификата. Законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других ковид-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — цитирует Эдерера РИА «Новости».

Как отметил посол, если диалог с Москвой будет успешным, то взаимное признание ковид-паспортов «снизит число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники».

В то же время ранее 8 июля госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Европе не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора Европейского союза.

С 1 июля во всех 27 странах ЕС официально начала работать система выдачи сертификатов о вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Учитываются прививки только теми препаратами, что одобрены на уровне ЕС (производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson).

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.