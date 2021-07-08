ЕС предложил Минздраву обсудить сотрудничество по ковид-паспортам

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

ЕС предложил Минздраву обсудить возможность включения российских документов о прививке в свою систему ковид-сертификатов. Об этом сообщил посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер.

«Существует так называемая система европейского ковид-сертификата. Законодательство позволяет, чтобы Еврокомиссия признавала эквивалентность других ковид-сертификатов. В связи с этим мы предложили российскому Минздраву обсудить, хочет ли Россия присоединиться к этой системе», — цитирует Эдерера РИА «Новости».

Как отметил посол, если диалог с Москвой будет успешным, то взаимное признание ковид-паспортов «снизит число проблем, с которыми сталкиваются сейчас российские путешественники».

В то же время ранее 8 июля госсекретарь МИД Франции Клеман Бон призвал партнеров в Европе не признавать вакцины российского и китайского производства, ограничившись четырьмя западными препаратами, которые уже получили одобрение фармрегулятора Европейского союза.

С 1 июля во всех 27 странах ЕС официально начала работать система выдачи сертификатов о вакцинации, призванная облегчить свободное передвижение внутри границ сообщества. Документ выдается полностью вакцинированным, получившим отрицательный тест на коронавирус или переболевшим им. Учитываются прививки только теми препаратами, что одобрены на уровне ЕС (производства BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson).

Российская вакцина «Спутник V» не одобрена европейским фармрегулятором, но допущена к использованию в Венгрии и Словакии, кроме того, ранее входящие в ЕС Болгария, Кипр и Хорватия открыли въезд для привитых российским препаратом. В заявлении о внедрении общеевропейских сертификатов отмечалось, что отдельные страны союза вправе признавать у себя и другие вакцины.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 08.07.2021, 15:04
    Гость: gvozd

    ..в ЕС.. официально начала работать система ..призванная облегчить свободное передвижение..
    -
    очередная Ложь.
    Говид паспорта Приказом введенные имерской канцеляриес в брюсселе - Отняли у европейцев Право на свободу передвижения в ЕС.
    это было Фундаметнальное и Безусловное Право каждого жителя европы, закрепленное в учредительных докуметах.
    собственно это Единственная причина, по которой европейцы поддержали создание ес..
    тн "сотрудничество" в переводе на русский язык означает Внедрение евроФашизма в рф усилиями Иностранных Агентов засевших в министерстве "здравохранения" рф.
    в очередной раз, банда Предателей в москве ставит в позицию зю всю рф - ради Своего Удобства и хотелок.

  2. 08.07.2021, 14:35
    Гость: Что и следовало ожидать

    Клаус Шваб от лица мировых глобалистов предложил любовные объятия Собянину для продвижения общей глобальной программы продвижения электронного концлагеря и в Росиии тоже. Рабовладельческий строй с QR кодами и ковид-паспортами для "меченых" рабов - уже не фантастика а реальность. А свободных людей будут прессинговать и дискриминировать, чтобы допинать, достать, и загнать в общее цифровое стойло.

  3. 08.07.2021, 13:20
    Гость: World

    Надо название темы читать
    "ЕС предложил Минздраву обсудить сотрудничество по передачи ему прав на вакцину с последующим предоставлении возможности получения, признаных в ЕС , ковидных паспортов Россси"
    -----------
    Да лягут под ЕС как пить дать Под обещание маркетинговых иследований по распростронеию даной вакцины.
    И сдадут как и золото из ЗВР ради всего человечества......
    -----------
    .......На костях России, И за счет России"
    З. Бжезинский.

  4. 08.07.2021, 13:06
    Гость: гнус

    Для "ширнувшихся" и регулярно этим в дальнейшем занимающимся проще "набить" тату:"на игле" на видном месте,самое простое на лбу,бумаг возить с собой не надо , цифра может подвести.Остальным путешественникам придётся по-старинке сдавать тест о здоровье.

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