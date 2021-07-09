«Единую Россию» потребовали снять с выборов из-за встреч Лаврова с талибами

Правозащитница Марина Литвинович направила в ЦИК жалобу с требованием отказать представителям федерального списка «Единой России» в регистрации на выборы в Госдуму из-за того, что один из возглавляющих этот перечень чиновников - глава МИД Сергей Лавров - встречается с членами «Талибана», который признан в России террористической группировкой.

Литвинович напомнила, что согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав», «у нас не могут баллотироваться в Государственную думу люди, которые связаны с экстремистскими или террористическими организациями». Например, по данным основаниям, отметила Литвинович, ЦИК недавно отказал в регистрации на выборах бывшему руководителю московского штаба* оппозиционера Алексея Навального Олегу Степанову и политику Илье Яшину.

«Им обоим по причине того, что они, дескать сотрудничают с экстремистской организацией, запретили участвовать в выборах», - напомнила она в своем Telegram-канале.

* ФБК, Организация признана в России иноагентом, а также экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.07.2021, 15:57
    Гость: Иван

    Вообще надо запретить идиотам выставлять подобные требования или не афишировать их в СМИ.

  3. 09.07.2021, 15:49
    Гость: фёдор

    Для власти Навальный в тысячу раз опаснее любого талибана,а для кремля не сушествует двойных стандартов,а только один - я начальник ты холоп.

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