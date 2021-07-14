Вакцинация подростков от COVID-19 в РФ должна начаться до 20 сентября

09:12 14.07.2021

Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

Сейчас в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. В исследовании принимают участие 100 человек, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.

"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.

Гинцбург пояснил, что в последнее время увеличилось количество детей с более тяжелым, нежели ранее, течением заболевания. Именно поэтому необходимо придерживаться запланированных дедлайнов по вакцинации.