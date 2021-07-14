Вакцинация подростков от COVID-19 в РФ должна начаться до 20 сентября
Вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября, пишет РИА Новости со ссылкой на главу центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
Сейчас в Москве проходит исследование вакцины "Спутник V" среди подростков от 12 до 17 лет на базе детской больницы им. З.А. Башляевой и Морозовской детской больницы. В исследовании принимают участие 100 человек, 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
"У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы", — рассказал Гинцбург о ходе испытаний.
Гинцбург пояснил, что в последнее время увеличилось количество детей с более тяжелым, нежели ранее, течением заболевания. Именно поэтому необходимо придерживаться запланированных дедлайнов по вакцинации.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Царть и гарант конституции в отъезде.
Надежда только на мамашек, они всегда начинали, когда дело касается здоровья и благополучия детей!!! Тогда и мужикам некуда деваться будет...
Прошу прощения, а кто такой Гинцбург? Кто ему вообще давал полномочия решать судьбы миллионов детей в России? Где царь? Он вообще видит что творится в загибающемся царстве? Опричники творят кто что возжелает и не несут никакой ответственности за беспредел.
Я дополню. Попрошу авторов статьи подключить юристов, углубится в эту тему и проинформировать граждан: кто предоставил своих детей мсье Гинцбургу для экспериментов (благополучные/неблагополучные семьи), являются ли эти люди биологическими родителями этих детей (или речь о приемных родителях), либо речь идёт об экспериментах над детдомовцами, знают ли сами дети, что они являются подопытными. Дать правовую оценку таким действиям.
Ну вот и до детей добрались.
И обоснование шикарное "последнее время увеличилось количество детей с более тяжелым, нежели ранее, течением заболевания". При том, что дети вообще переносят заболевание бессимтомно. На ИВЛ и в реанимации нет никого младше 40 лет.
Даже врать убедительно уже не могут.