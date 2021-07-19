Сбившую троих детей в Москве Валерию Башкирову отправили в СИЗО
Тверской районный суд столицы изменил меру пресечения Валерии Башкировой и заключил ее под стражу до 16 сентября по обвинению в совершении ДТП в Солнцево, в результате которого погибли двое детей.
«Тверской районный суд с учетом позиции прокуратуры удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует агентство «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.
Напомним, Башкирова на автомобиле Mazda сбила на ул. Авиаторов троих детей (девять месяцев, четыре и пять лет), которые в сопровождении взрослых переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали все три ребенка. Двое детей скончались, 9-месячной девочке оказывается медицинская помощь.
Изначально Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест. Ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), но после того как в больнице скончался второй ребенок, обвинение было переквалифицировано на ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Комментарии читателей Оставить комментарий
место беременной женщине!
- По вам что-то незаметно.
- Я уже на втором часу!
Адвокат сказал, что за это тяжкое преступление полагается от 8 до 15 лет тюрьмы.
Обратите внимание, что наехав на троих детей эта "автоледи" не побежала к распростертым на проезжей части малышам узнать, как они. Она стала названивать по телефону, готовя себе, любимой, отмазку.
И сейчас она рыдает не о убитых ею малышах, а о себе, боится расплаты.
Никаких примирений сторон в данном случае (в случае с убийством человека) быть в принципе не может.
И поэтому я считаю, что за это тяжкое преступление чудовищу надо дать 15 лет отсидки - по 7,5 лет за жизнь ребёнка, и это ещё мало.
Наказание должно быть адекватным преступлению и неотвратимым.
уже отмазали, наладили под домашний арест на два дня, что бы успела забеременеть.
Я еще удивился, за такое преступление домашний арест, причем этого просило обвинение, потом сообразил.
Это потому что права преступников в России защищены лучше, чем права жертв.
Это все спектакль в чистом виде. Девочке дали несколько дней домашнего ареста исключительно, что бы успеть забеременеть.
Походу все удачно прошло, папашку ее показывали - спокойный как слон.
Мамашка уже огрызается - "перестаньте терроризировать ребенка"...
Мерзкая власть для которой жизнь человека, даже ребенка ничего не стоит.
Короче, вангую: получит небольшой реальный срок с отсрочкой 14 лет. Потом этот реальный срок постепенно "съедят" амнистии.
Как Шавенкова.
Власть в нашем возлюбленном отечестве больше заботится о правах преступников, а не о правах жертв.