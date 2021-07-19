Сбившую троих детей в Москве Валерию Башкирову отправили в СИЗО

21:29 19.07.2021

Тверской районный суд столицы изменил меру пресечения Валерии Башкировой и заключил ее под стражу до 16 сентября по обвинению в совершении ДТП в Солнцево, в результате которого погибли двое детей.

«Тверской районный суд с учетом позиции прокуратуры удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - цитирует агентство «Москва» сообщение пресс-службы прокуратуры Москвы.

Напомним, Башкирова на автомобиле Mazda сбила на ул. Авиаторов троих детей (девять месяцев, четыре и пять лет), которые в сопровождении взрослых переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. В результате ДТП пострадали все три ребенка. Двое детей скончались, 9-месячной девочке оказывается медицинская помощь.

Изначально Никулинский суд Москвы отправил Башкирову под домашний арест. Ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), но после того как в больнице скончался второй ребенок, обвинение было переквалифицировано на ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).