Песков не стал отвечать на вопрос об отношении Путина к «Талибану»*

18:13 21.07.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос об отношении Владимира Путина к признанному в России террористическим движению "Талибан"*, пишет "Интерфакс".

"Я, наверное, оставлю без ответа ваш вопрос", - сказал журналистам пресс-секретарь президента в ответ на вопрос, считает ли сейчас Путин "Талибан"* благом для Афганистана и рассматривает ли талибов как партнеров по переговорам.

Песков подчеркнул, что "ситуация в Афганистане крайне тревожная, является предметом нашей обеспокоенности, и мы совместно с партнерами по ОДКБ, со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте".

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Обстановка в Афганистане обострилась после вывода оттуда войск США.

8 июля четверо представителей запрещенной в России организации прилетали из Катара на переговоры с российскими дипломатами.

Тогда Дмитрий Песков говорил, что переговоры с представителями «Талибана»* необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане, Владимир Путин в курсе таких контактов. Ответить на вопрос журналистов, признает ли Москва талибов законным правительством, если их представители сумеют получить контроль над всей страной, Песков отказался.

Сегодня стало известно, что член челябинского отделения партии "Яблоко" Тимофей Безуглый направил обращение в прокуратуру с просьбой проверить, нет ли "оправдания терроризма" в высказывании российского дипломата о "позитивном влиянии талибов в Афганистане", сообщает Znak.com. Вчера на площадке дискуссионного клуба "Валдай" спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что "сам факт того, что талибы берут контроль над уездами, оказывает позитивную роль".

* Террористическая организация, запрещенная в России