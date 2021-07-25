СКР прорабатывает возможность сбора доказательств в дистанционном режиме

16:26 25.07.2021

Следственный комитет России (СКР) прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видео-конференц-связи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка»,— приводит его слова «Коммерсант».

Он пояснил, что в дистанционном формате следственные действия будут проводиться в том числе при невозможности личной явки участника судопроизводства по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, а также для обеспечения безопасности. По мнению главы СКР, такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей, а в некоторых случаях позволит сократить сроки следствия.