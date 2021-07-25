СКР прорабатывает возможность сбора доказательств в дистанционном режиме

Александр Бастрыкин © KM.RU, Алексей Белкин

Следственный комитет России (СКР) прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видео-конференц-связи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка»,— приводит его слова «Коммерсант».

Он пояснил, что в дистанционном формате следственные действия будут проводиться в том числе при невозможности личной явки участника судопроизводства по состоянию здоровья или другим уважительным причинам, а также для обеспечения безопасности. По мнению главы СКР, такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей, а в некоторых случаях позволит сократить сроки следствия.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 25.07.2021, 20:33
    Гость: Не тормози!!!

    Следующий шаг - осуждение в бездоказательном и безсудебном режиме. Достаточно слов силовика, (они же не врут), утверждения что ты экстремист или хуже того - террорист, или наркотой торгуешь и ты поехал на нары. Экономия, чо! А то возись тут с вами, доказывай, вещдоки, свидетели, протоколы...

  5. 25.07.2021, 18:45
    Гость: Предлагаю СКР вообще передать

    все полномочия искусственному интеллекту и самокливидироваться

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