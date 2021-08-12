Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции
Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.
Личность сдавшегося беглеца не раскрывается, однако по данным агентства, это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из сбежавших.
Поиск Мавриди и еще одного беглеца продолжается.
Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа.
По данным следствия, в этом им помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать. Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.
Ранее двух из пяти беглецов задержали на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними в полицию доставили арендаторов квартиры, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов.
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