Третий беглец из изолятора в Истре сдался полиции

Третий сбежавший из изолятора временного содержания в Истре сдался полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. 

Личность сдавшегося беглеца не раскрывается, однако по данным агентства, это не Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Именно Мавриди считается самым опасным из сбежавших.

Поиск Мавриди и еще одного беглеца продолжается.

Пять человек сбежали из ИВС в Истре 6 августа.

По данным следствия, в этом им помогли два сотрудника учреждения, которые отключили видеонаблюдение, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать. Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Ранее двух из пяти беглецов задержали на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними в полицию доставили арендаторов квартиры, которые, по мнению следствия, сознательно укрывали беглецов.
 

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