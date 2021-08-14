В Краснодарском крае из-за дождей подтоплены более 1400 домов

14:11 14.08.2021

В Краснодарском крае количество подтопленных наводнением домов превысило 1400 тыс.

"В результате прохождения циклона (на Кубани) подтоплено более 1,4 тыс. частных домовладений, 1,8 тыс. придомовых территорий в 19 населенных пунктах и один участок краевой автомобильной дороги", - рассказали ТАСС в в пресс-службе МЧС РФ.

Наибольший ущерб от подтоплений понесли Анапа, Темрюкский и Крымский районы.

Спасатели эвакуировали в безопасную зону из пяти лагерей 989 детей, также в пункты временного размещения эвакуированы 847 жителей различных районов региона, в том числе 588 детей. Проведена эвакуация 25 человек из частных домовладений в станице Старотитаровской Темрюкского района.

В 11 населенных пунктах произошло отключение электроснабжения, без электричества остаются порядка 108 тыс. человек. Идут восстановительные работы. В 14 муниципалитетах введен режим ЧС.

На Кубани стоит непогода: дожди и град сопровождают усиления ветра до 25 м/с, смерчи, обвалы и оползни. По прогнозу МЧС, непогода в Краснодарском крае сохранится до утра 16 августа, выпадет до 140 мм осадков, сообщает РБК.

Фото: @golubitskaya_obv / Instagram