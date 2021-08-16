Многодетным родителям предложено возвращать средства за обучение в вузе

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

Как отмечает в своем письме Власов, стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, реализация данной инициативы могла бы стать "значительным стимулом" для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.08.2021, 14:31
    Гость: Анна

    В СССР образование бесплатным сделал Хрущев. При Сталине старшеклассники и студенты платно учились.Вы же не жили при Сталине сами? В Германии мало кто имеет высшее образование. Там до 30 лет студентами учатся. Попробуй сдай экзамены в Германии. СССР в сфере образования-это рай по-сравнению с Германией.

  3. 16.08.2021, 13:31
    Гость: Капитан Очевидность

    Если у ребенка в многодетной семье есть мозги, то он сам поступит, на бюджетное место.
    А дурака учить - только время зря тратить.

  4. 16.08.2021, 12:57
    Гость: В

    СССР образование было бесплатным и уровень специалистов был на порядок выше. Кстати и в Германии образование бесплатное. А вот сначала платить, а затем возвращать - это дурдом.

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