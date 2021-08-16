Многодетным родителям предложено возвращать средства за обучение в вузе

09:46 16.08.2021

Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.

Как отмечает в своем письме Власов, стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — говорится в тексте обращения.

По мнению депутата, реализация данной инициативы могла бы стать "значительным стимулом" для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.