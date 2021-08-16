Многодетным родителям предложено возвращать средства за обучение в вузе
Депутат Госдумы Василий Власов предложил возвращать многодетным родителям средства, ранее потраченные ими на обучение в вузе. Соответствующее письмо парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, пишет RT.
Как отмечает в своем письме Власов, стимулирование рождаемости и поддержка семей с детьми стали одними из приоритетных задач государства.
«В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного — родителя трëх или более детей — до наступления возраста 35 лет», — говорится в тексте обращения.
По мнению депутата, реализация данной инициативы могла бы стать "значительным стимулом" для молодых семей в вопросе рождения детей, позволив многодетным родителям постфактум вернуть в семейный бюджет значительные средства, затраченные на обучение.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И чего только перед выборами не пообещают...
В СССР образование бесплатным сделал Хрущев. При Сталине старшеклассники и студенты платно учились.Вы же не жили при Сталине сами? В Германии мало кто имеет высшее образование. Там до 30 лет студентами учатся. Попробуй сдай экзамены в Германии. СССР в сфере образования-это рай по-сравнению с Германией.
Если у ребенка в многодетной семье есть мозги, то он сам поступит, на бюджетное место.
А дурака учить - только время зря тратить.
СССР образование было бесплатным и уровень специалистов был на порядок выше. Кстати и в Германии образование бесплатное. А вот сначала платить, а затем возвращать - это дурдом.
Мутная схема