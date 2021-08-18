КПРФ внесла в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возраста
Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста, пишет РИА Новости.
Согласно документу, депутаты предлагают вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В нем отмечается, что повышение пенсионного возраста приведет к таким долгосрочным негатисным последствиям, как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, увеличению смертности пожилых людей, росту обращений граждан за инвалидностью, росту безработицы.
"Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.
Комментарии читателей Оставить комментарий
опередила бы КПРФ и сама предложила бы восстановить пенсионный возраст, бывший до повышения! Народ оценил бы её готовность признавать и исправлять свои ляпы, что непременно повысило бы жутко упавший рейтинг бессменно правящей партии!
Гость,не тешьте себя иллюзиями. КПРФ такая же как все остальные. Настоящая оппозиция за клавами сидит и боится свой нос показать.
что тебе и едру мешает попиарится перед выборами?продолжают работать потому что пенсия одно название.
Пенса Зюганова,что ли? Аа,это анекдот такой.
Едросы договорились с кпрф ,что те будут молчать до "выборов"про ковид истерию и преступное принуждение граждан к уколам генной жижей,-вот они и молчат в тряпочку.А,потом,пусть повыступают,уже не важно.КПРФ ещё страшнее по лицемерности и предательству,космической лжи. Ни одного голоса этим предателям и болтунам.НИЧЕГО толкового и полезного за все 30 лет!,они так и не сделали,только кормились за счёт народных денег,которые им отчислял преступный антинародный режим.ТРЕПАЧИ по ЖИЗНИ.