КПРФ внесла в Госдуму проект о возвращении прежнего пенсионного возраста

09:22 18.08.2021

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ внесли законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста, пишет РИА Новости.

Согласно документу, депутаты предлагают вернуть возраст выхода на пенсию в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, как это было до конца 2018 года. В нем отмечается, что повышение пенсионного возраста приведет к таким долгосрочным негатисным последствиям, как ухудшение здоровья граждан предпенсионного возраста, вынужденных работать, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на Фонд социального страхования РФ, увеличению смертности пожилых людей, росту обращений граждан за инвалидностью, росту безработицы.

"Для того, чтобы избежать указанных негативных последствий, необходимо восстановить действовавший до 31 декабря 2018 года возраст назначения страховых пенсий по старости", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет – до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет.