Forbes назвал крупнейших инвесторов в благотворительность и экологию

08:42 26.08.2021

Российское издательство журнала Forbes составил первый рейтинг так называемых импакт-инвесторов. Рейтинг основан на средствах, которые бизнесмены вложили в благотворительные проекты, и инвестиции, направленные на решение социальных и экологических проблем («валюта добра»).

Первую строчку рейтинга занял бывший замминистра связи России и экс-директор Yota Денис Свердлов. По данным издания, с 2010 года он потратил на благотворительность, социальные и экологические проекты 5,65 млрд долларов. Журнал отмечает, что производитель коммерческих электрокаров Arrival, основанный Свердловым, полностью «зеленый» — от безотходного производства корпусов электробусов из термокомпозитной ткани до утилизации продукта и использования батарей после эксплуатации.

Далее в рейтинге следуют глава USM Holdings Алишер Усманов ($2,99 млрд), председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг ($2,53 млрд), основной владелец НЛМК Владимир Лисин ($2,42 млрд), владелец футбольного клуба «Челси» и инвесткомпании Millhouse Роман Абрамович ($2,23 млрд), владелец Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) и компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко ($2,02 млрд), основатель и совладелец холдинга En+ Олег Дерипаска ($1,94 млрд), президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин ($1,86 млрд), основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов ($1,75 млрд), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов ($1,16 млрд).

При составлении списка использовались данные, предоставленные 31 участником рейтинга 200 самых богатых бизнесменов России. Журнал подсчитал затраты бизнесменов на благотворительность, социальные проекты, защиту природы с 2010 года.

По подсчетам Forbes, совокупная «валюта добра» участников рейтинга составила 31,5 млрд. долларов.

Издание отмечает, что предприятия многих участников рейтинга наносят большой вред природе, но их инвестиции в экологию считались «на входе». Издание отмечает, что единых подходов к расчету нетто-эффекта импакт-инвестиций нет.