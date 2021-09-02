Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми

© KM.RU, Алексей Белкин

Президент РФ Владимир Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми в России. Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«Да, действительно, эти меры — многие из них — новыми являются... Мы с вами знаем, я обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно. Нет пока целого набора (мер) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал российский лидер.

Как отметил Путин, эти меры имеют общий характер, в то же время необходимо подумать и о специфических мерах поддержки семей с детьми на Дальнем Востоке.

Ранее весной в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что пандемия обострила проблему социального неравенства. В связи с чем президент, среди прочего, дал поручение кабмину подготовить комплексную систему мер поддержки семей.

Кроме того, президент поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. В марте российский лидер подписал указ, по которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.09.2021, 22:05
    Гость: Подарок для нормальных людей

    - вбейте в поисковике и смотрите и наслаждайтесь: - " Крутые нулевые. Все серии! "

  2. 02.09.2021, 21:46
    Гость: А кокА надА чтобы ни в чем себе не отказывать?

    Стока скока за всю жизнь не зарабатывал?

  4. 02.09.2021, 19:48
    Гость: …

    Признайте, please , недостаточность пенсионных денег. На эту сумму ни жить, не вообще существовать при нынешних условиях невозможно!!!. Спасибо, конечно, за десятку подачки, но не знаешь даже, какую бы дырку в бюджете первой заткнуть на эту подачку……

  5. 02.09.2021, 19:30
    Гость: Путин заявил то,Путин заявил сё, а ,толку-0.

    Не надо никого "поддерживать" жалкими подачками из карманов тех же родителей ,нужна нормальная заработная почасовая оплата труда,как в развитых странах.А,то,как гайки закручивать и цены на всё поднимать,- так кивает на Запад,а ,как дело касается зарплаты,-то наш средний класс,по его словам,это-195 ЕВРО/МЕСЯЦ !!!Просто нагло заявляет,что мы на большее не можем даже рассчитывать при нём. Окей,дедуля,мы поняли.

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