Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми
Президент РФ Владимир Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми в России. Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«Да, действительно, эти меры — многие из них — новыми являются... Мы с вами знаем, я обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно. Нет пока целого набора (мер) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал российский лидер.
Как отметил Путин, эти меры имеют общий характер, в то же время необходимо подумать и о специфических мерах поддержки семей с детьми на Дальнем Востоке.
Ранее весной в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что пандемия обострила проблему социального неравенства. В связи с чем президент, среди прочего, дал поручение кабмину подготовить комплексную систему мер поддержки семей.
Кроме того, президент поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. В марте российский лидер подписал указ, по которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Стока скока за всю жизнь не зарабатывал?
Фраза "Путин заявил" -для цирка. Чувствуется, что будет что-то смешное.
Признайте, please , недостаточность пенсионных денег. На эту сумму ни жить, не вообще существовать при нынешних условиях невозможно!!!. Спасибо, конечно, за десятку подачки, но не знаешь даже, какую бы дырку в бюджете первой заткнуть на эту подачку……
Не надо никого "поддерживать" жалкими подачками из карманов тех же родителей ,нужна нормальная заработная почасовая оплата труда,как в развитых странах.А,то,как гайки закручивать и цены на всё поднимать,- так кивает на Запад,а ,как дело касается зарплаты,-то наш средний класс,по его словам,это-195 ЕВРО/МЕСЯЦ !!!Просто нагло заявляет,что мы на большее не можем даже рассчитывать при нём. Окей,дедуля,мы поняли.