16:22 2.09.2021

Президент РФ Владимир Путин заявил о недостаточности мер поддержки семей с детьми в России. Об этом глава государства сообщил на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

«Да, действительно, эти меры — многие из них — новыми являются... Мы с вами знаем, я обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно. Нет пока целого набора (мер) от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть», — сказал российский лидер.

Как отметил Путин, эти меры имеют общий характер, в то же время необходимо подумать и о специфических мерах поддержки семей с детьми на Дальнем Востоке.

Ранее весной в ходе обращения к Федеральному собранию Владимир Путин сказал, что пандемия обострила проблему социального неравенства. В связи с чем президент, среди прочего, дал поручение кабмину подготовить комплексную систему мер поддержки семей.

Кроме того, президент поручил сделать такую поддержку более адресной, поэтому правила предоставления пособия были усовершенствованы. В марте российский лидер подписал указ, по которому размер выплаты на детей должен зависеть от семейного дохода. Выплата может составить от 50 до 100% прожиточного минимума.