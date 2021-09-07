Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии
Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.
"Суд назначил Быкову, признанному виновным в организации двойного убийства 27-летней давности, наказание в виде 13 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ранее представитель обвинения запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.
Весной 2021 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Быкова по ст. 17, пп. "з", "н" ст. 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). Дело слушалось в закрытом режиме, с участием присяжных заседателей.
31 августа присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Они признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об организации двойного убийства в 1994 году.
В отношении Быкова также расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он находится под стражей с мая 2020 года.
Комментарии читателей Оставить комментарий
на момент преступления, законом было предусмотрено 15 лет. Хоть и судят сейчас, но должен действовать закон на момент преступления
Понятно что это политическая расправа над неугодным политиком, также как над другими оппозиционерами Навальным, Платошкиным, Фургалом,.... Через 20 лет начали копать компромат? Это все обьясняет. Во власти круговая порука. Суды и прокуратура действуют по одной указке, проводят закрытые судилища. Это чистой воды геббелесовщина. Позорище.
"Это другое" (с)
Бу-га-га...
Эта история в фильме боком ,как заглавие. Но вам скрепоносному обьяснять это малоперспективно , поэтому бессмысленно. Голосуйте за ЕР.
Весьма любезен власти и оною обласкан,
Хоть, стибрив, алюминий американцам сбыл,
А в Ачинске профлидера в отместку утопил!?