Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.  

"Суд назначил Быкову, признанному виновным в организации двойного убийства 27-летней давности, наказание в виде 13 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее представитель обвинения запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Весной 2021 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Быкова по ст. 17, пп. "з", "н" ст. 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). Дело слушалось в закрытом режиме, с участием присяжных заседателей.

31 августа присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Они признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

В отношении Быкова также расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он находится под стражей с мая 2020 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.09.2021, 16:03
    Гость: К сожалению

    на момент преступления, законом было предусмотрено 15 лет. Хоть и судят сейчас, но должен действовать закон на момент преступления

  2. 07.09.2021, 15:54
    Гость: да-да

    Понятно что это политическая расправа над неугодным политиком, также как над другими оппозиционерами Навальным, Платошкиным, Фургалом,.... Через 20 лет начали копать компромат? Это все обьясняет. Во власти круговая порука. Суды и прокуратура действуют по одной указке, проводят закрытые судилища. Это чистой воды геббелесовщина. Позорище.

  4. 07.09.2021, 15:20
    Гость: Не читал , но осуждаю

    Эта история в фильме боком ,как заглавие. Но вам скрепоносному обьяснять это малоперспективно , поэтому бессмысленно. Голосуйте за ЕР.

  5. 07.09.2021, 14:55
    Гость: Негож режиму Быков, тогда как Дерипаска

    Весьма любезен власти и оною обласкан,
    Хоть, стибрив, алюминий американцам сбыл,
    А в Ачинске профлидера в отместку утопил!?

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