Суд приговорил красноярского бизнесмена Быкова к 13 годам колонии

07:55 7.09.2021

Свердловский районный суд Красноярска приговорил бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова к 13 годам колонии общего режима, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

"Суд назначил Быкову, признанному виновным в организации двойного убийства 27-летней давности, наказание в виде 13 лет колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Ранее представитель обвинения запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима.

Весной 2021 года суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Быкова по ст. 17, пп. "з", "н" ст. 102 УК РФ (умышленное убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой с соучастием). Дело слушалось в закрытом режиме, с участием присяжных заседателей.

31 августа присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Они признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения по делу об организации двойного убийства в 1994 году.

В отношении Быкова также расследуются уголовные дела об организации преступного сообщества, подстрекательстве к покушению на совершение убийства по найму и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он находится под стражей с мая 2020 года.