При взрыве газа в подмосковном Ногинске погибли два человека

8 сентября в 06:55 в многоквартирном доме на улице 28 июня городского округа Богородский в Ногинске произошел взрыв газа в жилом доме. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия, повреждены 30 квартир, восемь из них разрушены полностью.

По данным МЧС, пострадали девять человек. Минздрав Подмосковья сообщил о восьми пострадавших. Погибли два человека - мужчина и женщина.

Взрыв произошел в квартире на третьем этаже, где проживала многодетная семья, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Из поврежденного подъезда спасен и эвакуирован 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек.

Причиной взрыва могла стать утечка газа, сообщил источник. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.09.2021, 15:28
    Гость: Полагаю

    Хохлы, как ужи на сковородке вертятся « обратите на нас внимание» . Обратили, покрутили у виска. Возьми леденец.

  5. 08.09.2021, 15:08
    Гость: Думаю,

    что это украинцы.
    Сейчас придет личный опыт и все разложит по полочкам.
    Палестинцы еще могут иметь свое мнение, что это все дальше ФСБ взрывает Россию перед выборами.

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