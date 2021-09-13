Москве не хватает около 200 тыс. трудовых мигрантов, заявили в мэрии

Иностранные рабочие © KM.RU, Илья Шабардин

Проблема нехватки рабочих на стройках столицы остается актуальной. Чтобы ее решить, Москве необходимо ооколо 200 тыс. мигрантов. Об этом в интервью "Известиям" заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг", - сказал чиновник.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время процедура их въезда в Россию будет упрощена.

Ранее стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует обсудить с Республикой Узбекистан вопрос ввоза трудовых мигрантов на чартерных поездах. Пилотный ввоз гастарбайтеров намечено отработать уже до конца 2021 года. Об этом 2 сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.09.2021, 16:14
    Гость: Между прочим,

    на дачах генералов не таджики работают, а российские солдатики. "Патриоты" скажете вы?

  2. 13.09.2021, 16:10
    Гость: К сожалению,

    это так. Нет производств, а строительство развивается лишь, потому что там закопать деньги - как 2 пальца об асфальт. Да и труд строителей малоквалифицированный - ума большого не надо. Даже квалификационные разряды не предусмотрены. Тем более что все они среди своих подторговывают своими биостимуляторами, чтобы потом вернуться на родину с чемоданами денег

  3. 13.09.2021, 15:57
    Гость: Алексан-ич

    200 тыс. мигрантов! - Это равносильно скольким пропажам детей и молодых женщин? "Ничего русского - только бизнес!". И не лопнут же власти Москвы от жадности!

  4. 13.09.2021, 15:54
    Гость: Житель ближнего Подмосковья (родные живут в столице)

    Нет, уважаемые читатели, мигрантов у нас несравненно больше, чем надо.
    Надо бы уменьшить количество: а) Строящихся "человейников" по несколько десятков этажей; б) Коррумпированных чиновников, которые это организуют.
    Не верите - прокатитесь по Московскому центральному диаметру (МЦД) от ст. Фили до Тимирязевской хотя бы. Увидите застроенный "человейниками" берег Москвы-реки в Филях, мрачного цвета "небоскрёбы" после Савёловского вокзала. И ещё много интересного.

  5. 13.09.2021, 15:53
    Гость: неудивительно

    Чиновники с мигрантами давно наладили криминальную схему распила и отката московского бюджета.

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