Москве не хватает около 200 тыс. трудовых мигрантов, заявили в мэрии

12:37 13.09.2021

Проблема нехватки рабочих на стройках столицы остается актуальной. Чтобы ее решить, Москве необходимо ооколо 200 тыс. мигрантов. Об этом в интервью "Известиям" заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг", - сказал чиновник.

Он выразил надежду на то, что в ближайшее время процедура их въезда в Россию будет упрощена.

Ранее стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России планирует обсудить с Республикой Узбекистан вопрос ввоза трудовых мигрантов на чартерных поездах. Пилотный ввоз гастарбайтеров намечено отработать уже до конца 2021 года. Об этом 2 сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме заявил заместитель главы Минстроя России Никита Стасишин.