Владимир Путин встретился в Москве с президентом Сирии Башаром Асадом
Вечером 13 сентября в Кремле состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Сирийский лидер находится в России с визитом, сообщается на сайте Кремля.
Президент России поздравил своего сирийского коллегу с победой на прошедших 26 мая президентских выборах, на которых Асад набрал 95,1% голосов. По словам Путина, такой хороший результат свидетельствует о доверии народа к избранному президенту.
"Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами", - сказал Путин.
Глава России напомнил, что совместными усилиями наших стран освобождена подавляющая по размерам территория Сирии.
"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - отметил Путин.
Башар Асад в свою очередь посетовал на то, что "есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов". Кроме того, "некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные", добавил президент Сирии.
Он также выразил благодарность России и ее народу за гуманитарную помощь, которая предоставляется Сирии. Отдельные слова благодарности Башар Асад высказал в адрес российского МИДа "за позицию, чёткую политику, которую он проводит на международной арене, защищая легитимные общепризнанные принципы и нормы международного права".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Знаковая встреча. Это означает, что никакого газопровода из котяр в европу не будет.
Короче, или газ в европке по 2000 евро за тыщу кубов, либо Северный поток под полной нагрузкой.
Пу и свалил на самоизоляцию
Сирии нужно помочь очистить территории, укрепить оборону по серьезному, потом Кубе. а Асад - МОЛОДЕЦ.
таких "друзей" - и врагов не нужно.
вроде как пво наконец дали разрешение Работать в сирии, а не просто стоять в качестве экспонатов.
в последнее время практически все нападения израиля на сирию были отбиты пво.
однако пока это все равно пассивная позиция.
надо сбивать самолеты которые сбрасывают бомбы и ракеты, а не сами боеприпасы.
но даже это уже вызвало истерику у сша и израиля.