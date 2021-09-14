Владимир Путин встретился в Москве с президентом Сирии Башаром Асадом

09:42 14.09.2021

Вечером 13 сентября в Кремле состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Сирийский лидер находится в России с визитом, сообщается на сайте Кремля.

Президент России поздравил своего сирийского коллегу с победой на прошедших 26 мая президентских выборах, на которых Асад набрал 95,1% голосов. По словам Путина, такой хороший результат свидетельствует о доверии народа к избранному президенту.

"Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами", - сказал Путин.

Глава России напомнил, что совместными усилиями наших стран освобождена подавляющая по размерам территория Сирии.

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - отметил Путин.

Башар Асад в свою очередь посетовал на то, что "есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов". Кроме того, "некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные", добавил президент Сирии.

Он также выразил благодарность России и ее народу за гуманитарную помощь, которая предоставляется Сирии. Отдельные слова благодарности Башар Асад высказал в адрес российского МИДа "за позицию, чёткую политику, которую он проводит на международной арене, защищая легитимные общепризнанные принципы и нормы международного права".