Владимир Путин встретился в Москве с президентом Сирии Башаром Асадом

Вечером 13 сентября в Кремле состоялась встреча президентов России и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. Сирийский лидер находится в России с визитом, сообщается на сайте Кремля.

Президент России поздравил своего сирийского коллегу с победой на прошедших 26 мая президентских выборах, на которых Асад набрал  95,1% голосов. По словам Путина, такой хороший результат свидетельствует о доверии народа к избранному президенту.

"Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами", - сказал Путин. 

Глава России напомнил, что совместными усилиями наших стран освобождена подавляющая по размерам территория Сирии. 

"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что всё-таки иностранные вооружённые силы без решения Организации Объединённых Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не даёт вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути её восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", - отметил Путин.

Башар Асад в свою очередь посетовал на то, что "есть определённые государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов". Кроме того, "некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные", добавил президент Сирии. 

Он также выразил благодарность России и ее народу за гуманитарную помощь, которая предоставляется Сирии. Отдельные слова благодарности Башар Асад высказал в адрес российского МИДа "за позицию, чёткую политику, которую он проводит на международной арене, защищая легитимные общепризнанные принципы и нормы международного права".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 14.09.2021, 16:04
    Гость: личный опыт

    Знаковая встреча. Это означает, что никакого газопровода из котяр в европу не будет.
    Короче, или газ в европке по 2000 евро за тыщу кубов, либо Северный поток под полной нагрузкой.

  3. 14.09.2021, 14:25
    Гость: IgS

    Сирии нужно помочь очистить территории, укрепить оборону по серьезному, потом Кубе. а Асад - МОЛОДЕЦ.

  5. 14.09.2021, 13:20
    Гость: g

    вроде как пво наконец дали разрешение Работать в сирии, а не просто стоять в качестве экспонатов.
    в последнее время практически все нападения израиля на сирию были отбиты пво.
    однако пока это все равно пассивная позиция.
    надо сбивать самолеты которые сбрасывают бомбы и ракеты, а не сами боеприпасы.
    но даже это уже вызвало истерику у сша и израиля.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
«Взрывы газа, падающие лифты, прорывы теплоцентралей, когда люди заживо погибают в кипятке, – реальность, в которой мы находимся»
Тайна водопада Китабо-Оорон: где и как погиб Евгений Зиничев
кто и для чего додумался возить по России «несвятые мощи» Ленина
«Мозга у нас нету»: кто и для чего додумался возить по России «несвятые мощи» Ленина
© KM.RU, Алексей Белкин
Секретарь СНБО Украины предложил перейти на латиницу
Избранное
Сергей Бобунец, 19 марта, «SHERWOOD IRISH PUB»
Последний парад. Американцы анонсируют большую войну на Украине?
Картофель - второй хлеб: подходит всем
Группа «КняZz» поделилась успокоительной таблеткой «Короля и Шута» на «Собрании»
История трагической гибели студентов на перевале Дятлова
Язык тела кошки. Когда кошка счастлива?
«Западные кураторы получили почти 100 млрд рублей: Россию продали с потрохами!»
Фейерверки против водометов: в Берлине разгорелись протесты
«Его нужно было сделать борцом за справедливость, сраженным коварным врагом, но чудесным образом избежавшим погибели»
Слив масла с коробки «Калины»: зачем необходим и как слить правильно
Преимущества и свойства газобетонных блоков