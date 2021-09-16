Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве отдали семи хранителям

16:04 16.09.2021

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве был сформирован ключ для расшифровки голосов избирателей. Его разделили на семь частей и передали эти части хранителям.

Хранителями фрагментов ключа стали:

председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов,

председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для электронного голосования 5013 Юрий Павлов,

спикер Мосгордумы Алексей Шапошников,

замруководителя общественного штаба по наблюдению Ольга Кириллова,

секретарь МГИК Владимир Попов,

заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова,

сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом, внесено в реестр Минюста незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) Григорий Мельконьянц.

Напомним, Москва стала одним из семи регионов, где Центризбирком организует онлайн-голосование выборах 2021 года в сентябрк. Москва проведет его на собственной платформе, остальные регионы - через систему, созданную ЦИК, Минцифры и «Ростелекомом», напоминает «Интерфакс».