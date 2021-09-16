Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве отдали семи хранителям

В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве был сформирован ключ для расшифровки голосов избирателей. Его разделили на семь частей и передали эти части хранителям.

Хранителями фрагментов ключа стали:

  • председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов,
  • председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для электронного голосования 5013 Юрий Павлов,
  • спикер Мосгордумы Алексей Шапошников,
  • замруководителя общественного штаба по наблюдению Ольга Кириллова,
  • секретарь МГИК Владимир Попов,
  • заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова,
  • сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом, внесено в реестр Минюста незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) Григорий Мельконьянц.

Напомним, Москва стала одним из семи регионов, где Центризбирком организует онлайн-голосование выборах 2021 года в сентябрк. Москва проведет его на собственной платформе, остальные регионы - через систему, созданную ЦИК, Минцифры и «Ростелекомом», напоминает «Интерфакс».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 16.09.2021, 20:55
    Гость: g

    а почему фсб не указали?
    ведь по закону в рф ВСЕ ключи шифрования Должны быть доступны фсб, а протоколы шифрования должны взламываться фсб.

  3. 16.09.2021, 20:18
    Гость: советский

    Придумывают всякую ерунду, вместо того, чтобы начать с простого - ввести скрытый идентификатор бюллетеня, который будет известен только избирателю.
    Затем выкладывать базу голосования с указанием идентификатора в открытый доступ, где каждый может проверить - совпадает ли его личный выбор с тем, что опубликовано.
    Но как же тогда удержаться у кормушки ворам и предателям?!

  4. 16.09.2021, 20:04
    Гость: КУРС

    А кто проверит как посчитал. Кручу, верчу шарик найти хочу. Ключи от того, незнаю чего. Наперсточники.

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