Ключи шифрования системы онлайн-голосования в Москве отдали семи хранителям
В общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве был сформирован ключ для расшифровки голосов избирателей. Его разделили на семь частей и передали эти части хранителям.
Хранителями фрагментов ключа стали:
- председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов,
- председатель участковой избирательной комиссии избирательного участка для электронного голосования 5013 Юрий Павлов,
- спикер Мосгордумы Алексей Шапошников,
- замруководителя общественного штаба по наблюдению Ольга Кириллова,
- секретарь МГИК Владимир Попов,
- заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова,
- сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано иноагентом, внесено в реестр Минюста незарегистрированных общественных объединений-иноагентов) Григорий Мельконьянц.
Напомним, Москва стала одним из семи регионов, где Центризбирком организует онлайн-голосование выборах 2021 года в сентябрк. Москва проведет его на собственной платформе, остальные регионы - через систему, созданную ЦИК, Минцифры и «Ростелекомом», напоминает «Интерфакс».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Keeper of the seven keys
а почему фсб не указали?
ведь по закону в рф ВСЕ ключи шифрования Должны быть доступны фсб, а протоколы шифрования должны взламываться фсб.
Придумывают всякую ерунду, вместо того, чтобы начать с простого - ввести скрытый идентификатор бюллетеня, который будет известен только избирателю.
Затем выкладывать базу голосования с указанием идентификатора в открытый доступ, где каждый может проверить - совпадает ли его личный выбор с тем, что опубликовано.
Но как же тогда удержаться у кормушки ворам и предателям?!
А кто проверит как посчитал. Кручу, верчу шарик найти хочу. Ключи от того, незнаю чего. Наперсточники.
Т.е. ты хочешь сказать, что итогам выборов верить нельзя?)))