«Единая Россия» набирает более 46% после подсчета половины голосов
Партия "Единая Россия" уверенно побеждает на думских выборах, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Центризбиркома.
Согласно данным ЦИК, после подсчета 50,02% протоколов УИК по федеральному округу "Единая Россия" набирает 46,11% голосов.
По одномандатным округам после подсчета 50,11% протоколов УИК "Единая Россия" получает 85,78%, или 193 места.
Таким образом, с учетом мест, на которые партия может дополнительно рассчитывать после пропорционального распределения между победителями голосов, полученных не прошедшими в парламент партиями, единороссы претендуют более чем на 300 кресел в Госдуме, что составляет конституционное большинство.
Также в Госдуму, по текущим данным, проходят еще четыре партии: КПРФ с 21,40% голосов по федеральному округу, ЛДПР - с 8,07%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 7,62%, а также новый участник парламентских выборов "Новые люди", которые набирают пока 5,97% по федеральному округу.
В России в воскресенье завершилось голосование на выборах, которое проходило с 17 по 19 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо в крайности кидаться. Мои знакомые и я лично предпочитают тех, кто о реальном развитии экономики и социальной сферы думают. О тех, кто наконец экономику страны из стагнации выведет. А не этих засидевшихся во власти и зажравшихся "едросов", которые способны только страну грабить и помогать это делать другим.
Основные фальсификации были продуманы заранее - это электронное голосование. Всех бюджетников заставляли регистрироваться для электронного голосования под угрозой потери работы. Если вдуматься, то народ превратили в рабов, работающих "за харчи" и под угрозой потери даже такой работы люди вынуждены выполнять все предписания и инструкции власти...
Как можно победить на выборах с 6% рейтингом мы знаем по святым 90-м. Алкаша так выбирали. Видимо, 90-е вернулись? Или они никуда не уходили? Живем в безвременье.
Эти упыри доиграются с народом. Кто-то еще сомневается в том что либерализм - самая тоталитарная и лживая система?
опять у ЛДПР были украдены минимум 20% голосов, либерасты из ЕдРа готовят себе смену из карманной партейки "новые люди", которая заодно отобрала у ЛДПР около 5% голосов.
форум-мск,"На подмосковных избирательных участках установили сейфы с двумя дверцами. Опечатывают только одну из них"
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На избирательных участках в Подмосковье наблюдатели заметили сейфы для хранения бюллетеней с двумя дверями: спереди и сзади. Видео об этом опубликовал также кандидат от «Партии Роста» Дмитрий Кондратенко.
Кандидат обнаружил железный сейф с двумя дверцами на УИК 1663 в городе Мытищи. Стало известно, что такие же сейфы для вбросов установили по всей области, а также в других регионах.
После закрытия избирательных участков на ночь чиновники опечатывают только передние дверцы сейфов. Таким образом, с помощью задней дверцы сейфов члены УИК могут получить доступ к заполненным бюллетеням и другим документам.
На одном из УИКов в Волгоградской области наблюдатели обнаружили сейф со съемным дном, под которым уже лежали бюллетени с голосами за Единую Россию.
В Калмыкии наблюдатели сообщили, что с обратной стороны железного ящика для хранения сейф-пакетов сняли стенку полностью. Она находилась внутри сейфа в разобранном виде.
То есть речь идет явно о системе и о том, что в стране сформировалась каста профессиональных фальсификаторов, деятельность которых по известной причине совершенно не интересует правоохранительные органы.