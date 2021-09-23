Общественный штаб не нашел вбросов при электронном голосовании в Москве

11:15 23.09.2021

Руководитель Общественного штаба по наблюдениям за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что при электронном голосовании на выборах в Госдуму следов взлома и вбросов обнаружено не было.

«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что перепроверка результатов онлайн-голосования была нужна ввиду того, что в ряде округов резко изменился результат выборов: если изначально лидировали кандидаты от оппозиции, то после обработки данных дистанционного голосования вперед вышли кандидаты от власти.

При этом Мосгоризбирком заявил, что юридически пересчет возможен только после решения суда. В КПРФ результаты московского электронного голосования не признали и потребовали провести расследование.