Общественный штаб не нашел вбросов при электронном голосовании в Москве
Руководитель Общественного штаба по наблюдениям за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что при электронном голосовании на выборах в Госдуму следов взлома и вбросов обнаружено не было.
«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что перепроверка результатов онлайн-голосования была нужна ввиду того, что в ряде округов резко изменился результат выборов: если изначально лидировали кандидаты от оппозиции, то после обработки данных дистанционного голосования вперед вышли кандидаты от власти.
При этом Мосгоризбирком заявил, что юридически пересчет возможен только после решения суда. В КПРФ результаты московского электронного голосования не признали и потребовали провести расследование.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Электронное голосование было в семи регионах
для всех: старых, молодых и для всех 14 партий.
Нажал на кнопочку и за бугром нэзалэжно всплыл бандера.
Ваш неистово любимый демократ "Веня" не нашёл бревна, а вы его уже в предатели самостiйно записали!
Ах вон оно что. Электорат ЕР самыи продвинутый, электронно голосует. А я то думал, что это именно они только ВКЛ. ВЫКЛ. на телевизоре освоили.
зависит от флуктуации нейтринного поля.