Общественный штаб не нашел вбросов при электронном голосовании в Москве

© KM.RU, Алексей Белкин

Руководитель Общественного штаба по наблюдениям за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил, что при электронном голосовании на выборах в Госдуму следов взлома и вбросов обнаружено не было.

«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что перепроверка результатов онлайн-голосования была нужна ввиду того, что в ряде округов резко изменился результат выборов: если изначально лидировали кандидаты от оппозиции, то после обработки данных дистанционного голосования вперед вышли кандидаты от власти.

При этом Мосгоризбирком заявил, что юридически пересчет возможен только после решения суда. В КПРФ результаты московского электронного голосования не признали и потребовали провести расследование.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 19:37
    Гость: Милое дитя

    Электронное голосование было в семи регионах
    для всех: старых, молодых и для всех 14 партий.

  3. 23.09.2021, 18:37
    Гость: Вопрос конечно интересный

    Ваш неистово любимый демократ "Веня" не нашёл бревна, а вы его уже в предатели самостiйно записали!

  4. 23.09.2021, 17:53
    Гость: www

    Ах вон оно что. Электорат ЕР самыи продвинутый, электронно голосует. А я то думал, что это именно они только ВКЛ. ВЫКЛ. на телевизоре освоили.

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